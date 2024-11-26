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▲視網膜也分享自己父親嚴格管教的過程，包括走路姿勢、吃飯速度等，甚至被水管打過的經驗。李洋聽完傻眼地說，自己父親同樣是軍人情況，但沒有那麼要求，頂多就是不守時會罵一下。（圖／NOWnews攝影中心）

奧運羽球2金牌得主李洋今（26）日到NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》分享自己羽球生涯及公共參與的經驗。他提到，自己從來沒有想像過自己可得到2面奧運金牌，提到自己高中畢業時都未升上甲組，勉勵同學「不是因為看見希望才堅持，是因為堅持才看見希望。」主持人視網膜問起如何跟王齊麟如何培養默契，李洋表示，雖然是等到成年後才一起搭配，但兩人是國中同學，一直都朋友，所以深知場上、場下的彼此個性跟搭配，所以場上打屁股、互嗆都是很自然的行為，還曾經讓對方女友吃醋，開玩笑說「不要隨便碰齊麟，那只有我可以碰！」然而，即便兩人長期搭配，但是中間也不少挫折。李洋表示，從東京奧運到巴黎奧運之間，參加56場比賽，中間只拿過1戰的冠軍，所以相當挫折，「那段我們其實上了場就是背負著東京奧運金牌的壓力」，認為所有事情都要做到最好，壓力就會比較大。視網膜詢問，李洋現在拿下2面奧運金牌，是否小時候就想像過自己會拿下金牌？李洋表示，小時候確實不太可能，包括長大也是想都不敢想，因為先前許多學長姊都沒有機會，所以自己在東奧之前從未想過有機會拿下金牌，更遑論2面金牌。至於奪牌後對人生影響，他認為，最大影響是愈來愈多人認識運動員，當台灣的體育愈來愈好，這對於未來學生、小朋友成為運動員身份，因為運動不應該是只有競技，更應該是偏向全民運動。視網膜提到，李洋曾經談到信念的重要性，詢問是否曾經有出現想要放棄羽球的念頭？李洋坦言，自己當初高中畢業時還未進入甲組，如果沒有上位甲組的話，其實你就很難入選國家組。當時父親第一次對他講重話，「你不是這塊料」，當時心情崩潰大爆哭，所幸自己還是繼續堅持，後來在畢業後的排名賽就升上甲組。他接著提到，自己會投入羽球，小學時是爸爸督促，但是國中之後就比較自己想球，「享受打球是由內而外」，如果是父母強迫自己要打球，會很難享受這件事，願意去享受自己喜歡的事情，相當重要。最後，視網膜也分享自己父親嚴格管教的過程，包括走路姿勢、吃飯速度等，甚至被水管打過的經驗。李洋聽完傻眼地說，自己父親同樣是軍人情況，但沒有那麼要求，頂多就是不守時會罵一下。但這些父親傳授的守時、禮貌的要求，也形塑李洋對於學生的要求，而由於自己都是教大學生，他更希望用成人方式應對，最後鼓勵台下同學，自己高中畢業沒有升上甲組，對於羽球運動員相當晚，強調「不是因為看見希望才堅持，是因為堅持才看見希望。」