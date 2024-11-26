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前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪說，陸委會已同意該該訪團，成員預計27日抵達，訪問台灣9天8夜，會參訪日月潭、台北故宮博物院、九份等景點。因中華棒球隊勇奪世界12強金牌，蕭旭岑也說，會安排讓陸生體驗一下棒球運動。蕭旭岑說，棒球是一個風靡台灣的運動，乒乓球冠軍和射擊冠軍體驗棒球，當然是很有趣，「我想他們也想要試試看」。此外，這次行程除了參訪台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學，還安排參訪台北市立中山女中，蕭旭岑說，兩岸未來在年輕人，希望讓兩岸的年輕人有更多的接觸，不要戰爭要和平，不要台獨要兩岸交流。蕭旭岑表示，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。他也轉述馬英九說法，期盼這個陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。