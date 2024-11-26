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NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》於今（26）日盛大舉行，奧運金牌國手李洋現身給予青年人生建議，整場對談金句連發。當被問及如何堅持、自律或抵擋誘惑時，他表示，自己的個性喜歡挑戰，雖然想放棄的時刻也很多，但放棄只要一瞬間，堅持卻要一輩子，不過人生只有一次，當在放棄的想法出現時，那幾天會選擇讓自己休息一下，重新審視自己的初心與堅持的意義。《2024國際青浪潮》與學生團體《EdYouth 臺灣一滴優教育協會》共同合作，邀請國際嘉賓與台灣青年代表，聚焦青年參政與公共議題，進行專題演講與對談，現場也開放青年朋友提問交流，副總統蕭美琴、前AIT處長司徒文、奧運金牌國手李洋 、總統府副秘書長何志偉、立委葛如鈞、東海大學政治系教授邱師儀、高中公民教師黃益中、青民協顧問張育萌、金鐘獎主持人視網膜等人也一同共襄盛舉。會中，現場青年向李洋提問「在訓練過程中，如何鼓勵自己堅持」，他表示，想放棄的時刻有很多，包括練體能的時候，但放棄只要一瞬間，堅持卻要一輩子，每個瞬間都是可以選擇的，包含現在在念博班讀論文的時候，也會讀到很想放棄，但李洋提到，自己的個性喜歡挑戰，「有挑戰性的事情，我才覺得有意義。」他提到，當在放棄的想法出現時，那幾天會選擇讓自己休息一下，重新審視自己的初心與堅持的意義，如果在思考過後，還是非常討厭此刻在做的事，他仍然會選擇放棄，畢竟人生只有一次，也只有自己能負責自己的人生，「好好生活、好好活好人生」。當被問及曾經作爲學生運動員的他，是怎麼學會專注、不分心？李洋表示，父親從他很年紀很小的時候就告訴他，一般人只需要讀書，但既然選擇當運動員，就多了一個身份，有這樣的覺悟，勢必就要比別人更辛苦。李洋提到，自己其實很愛打遊戲，但會跟自己約定好每天打遊戲的時間，「我覺得如果你跟連自己的約定都無法達成，那要怎麼承諾別人？」每當遇到需要自律的事，他會問問自己「做不做得到」，例如現在不當選手後，轉當老師開始教課，李洋仍維持晚上11點睡覺的習慣，隔天精神好，教課時不要讓學生覺得一臉沒睡飽，他強調「自律很重要」。