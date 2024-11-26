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▲中華隊在12強賽中奪冠，除了場上的球員很拚命，後勤人員也功不可沒。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃揚明曝光情蒐團隊名單，大讚這24人也是幕後英雄。（圖／黃揚名臉書）

▲吳昇峰過去也多次代表中華隊出戰，擊敗韓國職業隊被封「最強銀行員」。（圖／中華奧會提供）

世界棒球12強賽中華隊擊敗日本奪冠，除了場上的球員有功外，幕後也有一群情蒐團隊在幫忙蒐集對手資料並分析。媒體人黃揚明表示，這次12強情蒐團隊共24人，其中包含被封為「最強銀行員」的合作金庫投手吳昇峰，還有前職棒球星、中信鯨投手沈鈺傑等人，各個都是優秀人才，讓黃揚明讚嘆：「這群幕後英雄，應該要給予特別獎勵！」黃揚明在臉書公開情蒐團隊名單，24名成員如下：陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。各個都是職棒專業人士，還有前球員、現役球員等，被黃揚明大讚是「幕後英雄」，應該要給予特別獎勵。網友看了也紛紛留言討論，「這次的特色：換投手的時間點很即時、很果斷，成功率非常高，防止繼續失分」、「32年來最強的中華隊」、「記得之前大多是情蒐不足，而敗北」、「隱形英雄值得尊敬與掌聲」、「不是每個人都能打棒球，但只要有心有願，都能用自己的能力，幫助選手打出更好的棒球」，「這次的情蒐小組就是為了中華隊常態化組成，棒球精進計畫也是蔡會長推動」，除了情蒐小組，還有很多後勤人員也受到稱讚，大家都為比賽盡心盡力。至於情蒐團隊之一的投手吳昇峰為何會被封為「最強銀行員」，與他在2018年亞洲運動會的優越表現有關，他在比賽中面對韓國隊先發壓力，力守每一球，最後，以業餘球員為主的中華隊，以2：1的成績擊敗全明星職業球員的韓國隊，此役讓吳昇峰封神。目前他效力於合作金庫旗下的棒球隊，2019年參與12強賽時，對上美國曾成功封殺前6局，可惜最後被擊出全壘打才以2：3分數輸掉比賽，但仍是雖敗猶榮。