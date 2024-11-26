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▲李洋認為台灣的體育界應該要平分資源。（圖／NOWnews資料照）

▲眾多學生把握機會向李洋提問。（圖／NOWnews攝影中心）

▲李洋參與「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」展現親民風範，與熱情的學生們合照。（圖／NOWnews攝影中心）

由《今日新聞》主辦的「NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》」在今（26）日盛大舉行，本次活動不僅邀到我國副總統蕭美琴聽取青年學生的提案，還由知名主持人兼網紅「視網膜」專訪我國奧運羽球金牌得主李洋，並現場開放學生問答環節，讓李洋向學生分享自己的經驗。有學生好奇，要怎麼在求學階段當運動員？李洋認為，「不管成立不成立，最重要的問題，我們是學生運動員，本分就是當學生，不該讓體育班任何一位放棄學科學習，以我為例，就學期間要一邊訓練又一邊讀書是不可能的事，但起碼要有一定的學科能力，基測雖然三百多分不高，但至少我用考的也可以考上國立高中後段，體育班重點在於學生運動員的本分是先學生再運動員。」針對台灣的體育人才培育環境，學生也有諸多問題，一名學生問李洋是否覺得體育署在發掘人才上有缺失？對此李洋回應：「我認為羽球在19歲至24歲的年紀是還沒有被照顧到的，我在運動部的委員會上我有提過一樣的議題給大家參考，人才選拔定義上有點難，例如我當時全國打不進前8，這樣的我算是人才嗎？不能算是，但如果運動生態要好，我們應該要把資源變多，照顧到一定的程度，才能去選拔，如果今天永遠只有表現最好的那幾個有拿到資源，那終究是會有斷層的。」他認為應該要平分資源，而不是只關注前幾名，他說：「假設我現在只有一千萬的大餅，其中的九百萬都丟給能力好的，其他人分一百萬，其他人肯定不夠用，所以我覺得問題的重點在，如何把團體資源變多，並且平均分散。人才選拔非常困難，但能否讓大家都受益比較重要，這是我的看法。因為我在20歲前不算是最頂尖的，22歲才開始打國際賽，29歲從國際賽退役，所以我只打了7年國際賽；但以王齊麟為例，他18歲就打國際，王子維也是，你能判定誰比較好嗎？所以我認為無法定義人才的選拔。」一名來自南投偏鄉的25歲教師也特別來到現場，他透露自己的學生也正參加棒球隊，但南投太遠又偏僻，資金很缺乏，目前會透過嘖嘖募資平台、大手拉小手集資，想問來自金門的李洋，要怎麼把體育發展經費帶進校園？李洋說：「這個問題很棒，看起來比較適合問剛剛副總統。」他笑稱：「我是國體，不是台體，這個問題對我來說著實有點難度，我會把這個問題嘗試去跟政府談論，不過現階段我也沒辦法馬上幫助到你。」出生在金門的李洋來談論台灣的體育環境，或許對來自偏鄉的學子特別有幫助，李洋過去曾經因為始終無法晉升甲組而決定放棄羽球，一度選擇就讀國立台北商業大學企業管理系，後來因為與搭檔江聿偉在青少年國手選拔賽中拿下冠軍才重回羽球界，之後一路專注耕耘，最終才在東京奧運奪下金牌，背後崎嶇又艱辛的歷程值得後起之秀學習。