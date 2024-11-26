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▲實際在好市多黑五首日直擊內湖店，iPhone 16系列有不少機種都只剩展示機，且黑五的價格感覺沒有特別划算。（圖／記者周淑萍攝）

▲三星冰箱、洗衣機在好市多黑五購物節最高折幅有破萬元。（圖／記者周淑萍攝）

三星 17公斤洗衣機＋ 16公斤乾衣機，原價60999元，折價13000元，特價47999元

伊萊克斯 10/7公斤洗脫烘滾筒洗衣機，原價29999元，折價7600元，特價22399元

LG 21公斤滾筒洗衣機，原價35999元，折價7200元，特價28799元

LG 蒸氣電子衣櫥，原價38499元，折價8500元，特價29999元

三星 BESPOKE 812公升四門冰箱，原價75999元，折價16000元，特價59999元

夏普 528公升四門對開冰箱，原價44499元，折價8900元，特價35599元

三星 623公升雙循環雙門冰箱，原價26799元，折價6000元，特價20799元

伊萊克斯 60公分獨立洗碗機，原價27999元，折價8000元，特價19999元

三星85吋4K QLED電視，原價117999元，折價28000元，特價89999元

PHILIPS 55吋 4K QLED電視，原價22999元，折價5000元，特價17999元

三星50吋4K電視，原價18999元，折價5000元，特價13999元

TCL 50吋4K電視，原價16995元，折價3400元，特價13595元

▲好市多黑五購物節大電視最多降價2.8萬元。（圖／記者周淑萍攝）

美式賣場好市多（Costco）「2024黑色購物節」昨（25）日起跑，今（26）天進到第二天，活動預計會持續到12月1日，這次預計有超過500個優惠品項，每天在台灣好市多都有公布最新優惠，《NOWnews》實際進入賣場直擊，整理黑五最強優惠的大家電，包含電視、洗衣機、冰箱等折扣。黑五購物節指標性的店家就是美式賣場好市多，在這個一年一度大型的優惠活動，不少精打細算的民眾都已經看準了商品要下單，商品折扣甚至勝過雙11。記者實際在首日採訪到幾位年年黑五購物節必定會報到的消費者，有消費者認為黑五折扣有收手的感覺，但因為在前幾年有買到超值的家店，因此還是忍不住想過來看看有沒有便宜。黑五期間大家電類別的冰箱、洗衣機、洗碗機、乾衣機都有很漂亮的折扣。至於蘋果相關商品，有部分折扣，但力道不夠深，且目前最新的iPad mini 7也還沒有現貨開賣。從指標的iPhone 16系列來實際比價，其實沒有覺得特別便宜，像是iPhone 16 Pro Max 256GB 蘋果官網為44900元，好市多售價為43439元，降價幅度為1461元，且只剩展示機，而目前市場最低價，像是傑昇通訊已經可以用42690元買到全新機，就只能看看最後幾天還會不會有優惠。