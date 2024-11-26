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NBA賽爾提克在主場TD花園球場以126：94大勝洛杉磯快艇，不僅豪取六連勝，還斬斷了對手的五連勝、2次助攻、2次阻攻和1次抄截的成績單。同時，賽爾提克整體進攻火力驚人，全場三分球51投22中，命中率高達43.1%。其中，Payton Pritchard 手感火熱，三分球9投6中，拿下並列全隊最高的20分。另外，Tatum 也拿下20分，同時貢獻9個籃板，持續展現全明星級表現。賽爾提克的防守與進攻在比賽初期便全面壓制快艇，首節結束後迅速建立起領先優勢，最終大勝過關。本場勝利後，