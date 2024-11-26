NBA賽爾提克在主場TD花園球場以126：94大勝洛杉磯快艇，不僅豪取六連勝，還斬斷了對手的五連勝。本場比賽Kristaps Porzingis 總算傷癒復出，他的表現成為賽爾提克再添勝利的關鍵。
Porzingis 自2024年NBA總決賽第五場因腿部受傷休養至今，時隔多月重返賽場。他僅用23分鐘便展現全能身手，繳出16分、6個籃板、2次助攻、2次阻攻和1次抄截的成績單。
KP傷癒復出 綠衫軍陣容更完整
同時，賽爾提克整體進攻火力驚人，全場三分球51投22中，命中率高達43.1%。其中，Payton Pritchard 手感火熱，三分球9投6中，拿下並列全隊最高的20分。另外，Tatum 也拿下20分，同時貢獻9個籃板，持續展現全明星級表現。
賽爾提克的防守與進攻在比賽初期便全面壓制快艇，首節結束後迅速建立起領先優勢，最終大勝過關。本場勝利後，賽爾提克的戰績提升至15勝3負，開季表現穩定在高檔，繼續穩居東區老二。
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同時，賽爾提克整體進攻火力驚人，全場三分球51投22中，命中率高達43.1%。其中，Payton Pritchard 手感火熱，三分球9投6中，拿下並列全隊最高的20分。另外，Tatum 也拿下20分，同時貢獻9個籃板，持續展現全明星級表現。
賽爾提克的防守與進攻在比賽初期便全面壓制快艇，首節結束後迅速建立起領先優勢，最終大勝過關。本場勝利後，賽爾提克的戰績提升至15勝3負，開季表現穩定在高檔，繼續穩居東區老二。