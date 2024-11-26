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美國當選總統川普公布美國財長人選，美股四大指數昨（25）日全數走高，道瓊指數再創歷史新高，不過卻沒有台北股市今（26）日的走勢，開盤下跌158.77點、來到22789.6點，盤中在權值股熄火之下，震盪走低，最低一度來到22645.13點、下跌303.24點，不過午盤有族群點火上攻，帶動指數午盤跌點收斂至192.3點或0.84%，來到22756.07點。大盤走低之際，中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌0.17點、來到261.63點，午盤下跌1.41點或0.54%，來到260.39點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：富喬、金寶、泰金寶-DR、神達、鴻海；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、神達、華星光、緯創。權值股全數走低，台積電以1015元開出、下跌15元，盤中最低一度來到1010元、下跌20元，午盤下跌15元或1.46%，來到1020元；鴻海賣壓更重，今日呈現開低走低，以207元開出、下跌3.5元，盤中最低來到202元、下跌8.5元，午盤來到相對低點，下跌8元或3.8%，來到202.5元；不過聯發科則是多空震盪，一直在盤面震盪，盤中最高一度翻紅來到1285元，最低一度來到1270元，午盤則是來到平盤價1280元。