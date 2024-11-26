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資安風險持續升溫，根據IDC《全球資安支出指南》（Worldwide Security Spending Guide）報告指出，2023年亞太地區（不含日本）的資安支出較2022年同比增長13.9%，並預測到2028年底將達到116億美元 ，顯見現今面臨的資安威脅日益嚴峻，對於關鍵資產和數據安全的防護越加重視。Gamania橘子集團精耕遊戲資安領域多年，與公部門攜手阻詐有成，日前榮獲由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2024年台灣企業永續獎」的單項績效-「資訊安全領袖獎」殊榮，不僅是橘子集團首度於此類別中獲獎，更是台灣遊戲業唯一獲獎的企業。放眼未來，橘子集團將持續以「全生態科技企業」為目標，積極落實「永續轉動」的核心策略，以具突破性與創新性的作為，響應台灣永續發展目標。伴隨人類與數位科技的關係更加緊密，也衍生出新型詐騙案件、盜取遊戲帳號等的社會問題。為有效保障用戶安全，橘子集團與公部門密切合作，全面推行四大防護措施，包含：「序號儲值延遲入點」、「點數防詐鎖卡平台」、「24小時客服」及「儲值功能驗證機制」，有效降低近9成詐騙案件，並成功攔截超過150萬元詐騙點數，為用戶的數位資產築起堅實後盾。此外，橘子集團亦推動資安技術服務，旗下果核數位專研技術開發，將資安技術服務拓展至金融、政府等對資安高度重視的產業領域。其自主研發的行動裝置資安防護方案appGuard，更獲得 Common Criteria 國際資安認證，透過技術創新接軌國際標準，致力於為全球使用者打造更安全的網路環境。appGuard以卓越的防護能力，廣泛應用於台灣的遊戲、零售、行動支付等領域，在對資安要求極為嚴格的金融業，市占率更高達五成以上，並成功打入日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等國際市場，展現技術優勢和國際競爭力。為有效保障用戶權益，橘子集團率先同業訂定「廣告倫理政策」，要求廣告主對產品及內容誠實，並確保不會損害使用者隱私。亦同步強化內部員工的安全意識，由資通安全管理單位施行各項措施，提升員工對資安威脅的警覺性和應變能力，包括：模擬各類釣魚信件情境，讓員工學習辨識和應對詐騙手法，規劃不同主題之資通安全線上教育訓練課程、並輔以多元管道宣導，建立全體同仁資安防護的意識。對內宣導不遺餘力，對外的資安防護也不落人後，橘子集團旗下果核數位定期舉辦「Hacker Talk 駭客論壇」，邀請專家獻策破解資安盲點，為產業貢獻關鍵之力。橘子集團自2021年啟動永續策略藍圖，以「永續轉動」做為策略核心，涵蓋轉動永續經營、轉動數位責任、轉動環境友善及轉動正向價值四大主軸，秉持「Dare to Challenge」的信念，推動多項永續行動，包括：依循GRI永續性報導準則，自主發布永續報告書、積極響應台灣 2050 淨零承諾針對節能用電評估、規劃數據中心減碳規劃及採購再生能源等舉措。在橘子集團的全力投入之下，其ESG整體績效2023年獲S&P Global ESG評鑑 – 互動媒體娛樂產業 （IMS） 國內同業第一名、公司治理評鑑四度取得6~20%第二等級認證等多項殊榮，深獲國際肯定。作為遊戲與網路產業先驅，橘子集團期許各個事業體皆能展現創新創意（Creativity）、追求卓越（Advanced）、共好關係（Relationship）、環境共生（Environment）的品牌精神，實踐永續關懷，發揮正向影響。