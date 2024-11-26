21歲的中華隊金牌戰先發投手林昱珉，在2024世界棒球12強冠軍賽中表現亮眼，他稚嫩的臉搭配雙手刺青超反差，不熟悉棒球比賽的網友一度誤會林昱珉嘴巴紅是因為嚼檳榔，但內行球迷揭開真相，拋出一款菸草品牌，「吃了嘴巴真的會紅紅的」，而棒球粉專也分享，嚼菸草是美國棒球傳統，能讓投手在比賽時紓壓、精神更集中。
「林昱珉不是吃檳榔，不要亂講。」一名球迷特地在Threads發文，指林昱珉吃的並非檳榔，而是口嚼菸草，分享一款菸草品牌，直言「這個吃了嘴巴真的會紅紅的」，強調「林昱珉沒有吃檳榔，不要造謠」。不過，林昱珉本人目前為止，仍未對此做出回應。
而棒球粉專「大聯盟的泡泡頭世界」也發文，指出「棒球選手嚼菸草，來自於長期以來的傳統，並且在某些選手中，是釋放壓力的習慣性行為，最早源於19世紀末和20世紀初，當時煙草在美國相當普遍，並且被認為是男性化的運動象徵」。
粉專說明，在棒球場上，投手在長時間對抗的比賽過程，難免感到焦慮，嚼菸草提供了發洩壓力的方式，並且能保持清醒、集中注意力，原因是菸草中的尼古丁。
因林昱珉效力於亞利桑那響尾蛇農場，粉專推測，有可能是林昱珉赴美後學到的習慣，而「這對他投球有所幫助，我們也無須去糾正或調整，至於未來上大聯盟嚼或不嚼都非重點，投出好球才是最重要的事」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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而棒球粉專「大聯盟的泡泡頭世界」也發文，指出「棒球選手嚼菸草，來自於長期以來的傳統，並且在某些選手中，是釋放壓力的習慣性行為，最早源於19世紀末和20世紀初，當時煙草在美國相當普遍，並且被認為是男性化的運動象徵」。
粉專說明，在棒球場上，投手在長時間對抗的比賽過程，難免感到焦慮，嚼菸草提供了發洩壓力的方式，並且能保持清醒、集中注意力，原因是菸草中的尼古丁。
因林昱珉效力於亞利桑那響尾蛇農場，粉專推測，有可能是林昱珉赴美後學到的習慣，而「這對他投球有所幫助，我們也無須去糾正或調整，至於未來上大聯盟嚼或不嚼都非重點，投出好球才是最重要的事」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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