棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，當天先發對戰日本的中華隊王牌林育珉爆紅，不過他的刺青與紅唇也引發討論，有記者昨在機場直接問林昱珉，「日本有沒有賣檳榔」，遭網友罵翻。資深媒體人黃揚明也傻眼，「在這種舉國歡騰的時刻，身為媒體記者，居然會在這種時刻問一位可望登上大聯盟的頂尖選手充滿嘲弄意味的低級問題，我百思不得其解。」
黃揚明說，但台灣除了專業體育頻道外的傳統媒體（電視台、報社），極力縮減體育記者員額及版面已是常態，三大報每天能固定有整版體育版的，只剩下自由時報，綜合性新聞台更幾乎沒有「體育記者」，都是併在「生活或娛樂線」一起跑，才會導致「啦啦隊」版面常常比球員多，球員緋聞比球場新聞多的怪現象。
黃揚明說，這次12強賽，賽前不被看好，除了取得轉播權的媒體外，其實多數台灣傳統媒體關注程度極少，網路酸民也毒舌不斷。但賽事開打後，國手表現超乎預期，球迷選擇發起填「向中華隊道歉表」，那是一種「喜悅的自嘲」。媒體也啟動「天天中華隊」模式。可是，在缺乏專業體育記者的狀態下，娛樂化、庸俗化的報導，對棒球運動一點幫助都沒有，就如同被球迷唾棄的采盟一般，只是蹭。
黃揚明說，冠軍賽後，一位美國職棒新聞網記者莫羅西（Jon Morosi）訪問林昱珉的影片，在台灣引起熱議，許多民眾看到他用流利的英語回答，而這個答案的原始問題，是詢問：「這座冠軍會如何改變台灣棒球？」類似這樣的問題，為什麼這位記者不想問？
黃揚明說，「你可以問林昱珉很簡單的問題：『回到台灣現在最想做什麼？』甚至問他：『經過這次賽事，明年有沒有信心登上大聯盟？』之類的。會問出買檳榔這種無聊甚至低級的問題，我只能說，真的非常傻眼，你跟林昱珉熟到可以這樣開玩笑嗎？記者的本質就是要問問題，但如何問出好問題，必須要對受訪者的專業領域做功課。」
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黃揚明說，這次12強賽，賽前不被看好，除了取得轉播權的媒體外，其實多數台灣傳統媒體關注程度極少，網路酸民也毒舌不斷。但賽事開打後，國手表現超乎預期，球迷選擇發起填「向中華隊道歉表」，那是一種「喜悅的自嘲」。媒體也啟動「天天中華隊」模式。可是，在缺乏專業體育記者的狀態下，娛樂化、庸俗化的報導，對棒球運動一點幫助都沒有，就如同被球迷唾棄的采盟一般，只是蹭。
黃揚明說，冠軍賽後，一位美國職棒新聞網記者莫羅西（Jon Morosi）訪問林昱珉的影片，在台灣引起熱議，許多民眾看到他用流利的英語回答，而這個答案的原始問題，是詢問：「這座冠軍會如何改變台灣棒球？」類似這樣的問題，為什麼這位記者不想問？
黃揚明說，「你可以問林昱珉很簡單的問題：『回到台灣現在最想做什麼？』甚至問他：『經過這次賽事，明年有沒有信心登上大聯盟？』之類的。會問出買檳榔這種無聊甚至低級的問題，我只能說，真的非常傻眼，你跟林昱珉熟到可以這樣開玩笑嗎？記者的本質就是要問問題，但如何問出好問題，必須要對受訪者的專業領域做功課。」
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