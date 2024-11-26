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隨著極端氣候加劇，氣溫不斷升高，住商和工業建築內的空調用電佔比也快速上升。根據國際能源總署（IEA）預測，若沒做好管理，到2050年空調的電力需求將再增長三倍，但若提升設備效能並使用環保冷媒，將有助於達成聯合國氣候變遷大會（COP28）提出「全球冷氣承諾」中2050年用於製冷的排放量減少68%的目標。面對此趨勢，經濟部能源署已制定多項空調能效法規，工研院攜手堃霖、復盛與漢鐘精機等國內冷凍空調壓縮機和冰水機製造商，共同舉辦「低溫室效應磁浮離心冰水機」成果發表會，宣示降低空調用電及碳排放的決心。工研院綠能與環境研究所副所長鄭名山表示，隨著企業用電需求快速增長，空調系統在建築耗能中佔比逐年攀升，因此政府期望透過ESCO（能源技術服務）等節能補助方案，鼓勵用戶導入高效率設備與系統以進行空調的深度節能，其中用於中央空調系統的冰水機，始終為空調產品中耗電量最大的單體設備，其節能潛力至關重要。為此，工研院針對產業痛點進行技術突破，成功研發國產關鍵零組件，並推出具高效率、低碳、無油特性的磁浮離心冰水機，不僅節電效能提升達20%以上，每冷凍噸更可減少碳排放1700公斤。工研院與合作企業突破了國際禁用高GWP（全球暖化潛值，Global Warming Potential）冷媒的限制與業主擔心冷媒更換後效率衰退的疑慮，成功的開發出磁浮離心冰水機的自主關鍵技術，包括噴淋式熱交換裝置、壓縮機核心零件、流力組件設計與效率優化平台等專利與技術，更順利將技術移轉給國內冷凍空調領導廠商，促成合作企業推出更高效率與更低碳排之空調產品進入市場。採用低碳冷媒R1234ze之國產冰水機目前已正式導入在環球晶圓廠區的冰水機汰舊換新之實場應用示範，相較於實場原本的高碳排冷媒冰水機，目前運轉之節電量達60%。工研院正透過與堃霖、復盛、漢鐘等企業合作，建構國產自主供應鏈，對比進口產品絕對更具備競爭優勢，除創造產業效益並促進我國冰水產業升級外，更進一步拓展高效率低碳空調產品於市場普及。對此，鄭名山副所長期許，透過技術創新與產業合作進一步加速高效率低碳磁浮冰水機的普及，助力實現2030年節電345.7億度的深度節能目標，達成2050淨零排放的國際承諾。為達到2050淨零排放的目標，蒙特婁議定書吉佳利修正案針對高度引發暖化的HFCs（氫氟碳化物）冷媒的管制已正式實施，臺灣也計畫於2024年啟動HFCs核配制度，並規劃於2029年削減10%的消費量。此次發表會，工研院將展示了臺灣首台國產低GWP冷媒磁浮離心冰水機，並配合發表會進行專題報告，介紹研發成果及低碳空調設備的應用案例，會中更邀請產官學專家分享在AI應用於節能空調的創新技術，透過技術交流，期望共同推動節能減碳，朝2050淨零排放目標邁進。工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並發展「智慧化致能技術」以促成應用領域。其中在永續環境領域，工研院以科技創新打造生生不息的未來，發展「循環經濟」、「低碳製造」、「綠能系統與環境科技」等三大次領域，建立淨零永續社會與產業發展共榮的生態體系。將持續在經濟部能源署能源科技專案支持下，開發更高效、低碳的冷凍空調技術，與國內外空調市場接軌，並積極推動低溫室效應高能效的空調設備，以滿足日益增長的節能需求。