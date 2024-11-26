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聯發科旗下小金雞、面板驅動IC廠ITH-KY今（26）日以每股39.65元第一上市，盤中最高一度來到65.1元，一度飆漲逾64%，展開蜜月行情攻勢。ITH-KY原本是做驅動晶片設計大廠奕力，後來被併入聯發科旗下的晨發公司後，5年前獨立，主要涉及智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控、穿戴電子等領域。去（2023）年全年營收為新台幣224億元，稅後淨利11億元、EPS為3.5元。今年上半年營收113億元、稅後淨利15億元，EPS為3.11元，今年1到9月累計營收171億元、年增3.6%。展望未來，伴隨著智慧生活、5G網路、AI（人工智慧）、智能車艙和人工智慧物聯網（AIoT）等新興技術的快速發展，顯示屏幕是人機互動中，最為普遍而重要的介面，作為全球LCD與OLED DDIC領導廠商之一的ITH-KY，將以多元完整的產品線布局，在全球觸控與顯示驅動IC領域，展現出強大的技術實力和市場影響力。ITH-KY主要客戶為全球知名品牌手機、電腦和車載系統廠商，產品線涵蓋高、中、低階顯示驅動IC，支援多種面板製程，包括a-Si、AMOLED與LCD，提供完整解決方案，應用範圍從手機、筆電到車載顯示器及工控市場。其高度集成的TDDI技術，更使顯示螢幕輕薄化、成本降低並簡化供應鏈，成為智慧型手機LCD螢幕的主要採用方案。ITH-KY在11月6日至11月8日辦理競價拍賣股數2萬8799張，底標價格34.48元，11月12日開標全部順利拍賣成功。開標結果最高得標價格131元，得標加權平均價格58.79元，超過底標價格170.50%；合格投標筆數為得標筆數3.15倍，合格投標張數則超額認購率近5倍，得標總金額接近17億元，成為今年IPO競拍市場中最受矚目的大型案件之一。今日股價迎來蜜月行情，以65元開出、上漲25.35元，盤中最高一度來到65.1元，上漲25.45元或64.1%，隨後漲幅也維持在4成以上。