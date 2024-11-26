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美國總統當選人川普，當地時間週一在社群平台上宣布，上任第一天就會透過行政命令，針對來自加拿大、墨西哥和中國的商品加徵關稅，墨、加是25%，中國是10%。對此中國駐美國大使館透過發言人回應，強調這麼做沒有人會是贏家。綜合中媒報導，對於川普以「麻醉品等非法毒品湧入」為由，宣布將對所有中國進口商品加徵10%的關稅，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在社群媒體上表示，中美經貿合作的本質是互利，沒有人會在貿易或關稅戰中獲勝。劉鵬宇也強調，自舊金山峰會以來，中美兩國的禁毒部門已經恢復了定期溝通，中國也已向美國通報了禁毒執法行動的相關進展，並回應了美國對某些案件線索核實的請求，所有這些事實都證明，美國所指控的「中國故意允許芬太尼化學前體流入美國」說法，完全與事實不符。中國駐澳洲大使肖千稍早亦表示，美國對中國和其他國家採取的貿易政策，也將對中澳關係產生實質影響。不只中國不滿，墨西哥執政黨下議院領導人蒙雷亞爾（Ricardo Monreal）直言，對墨西哥產品加徵關稅，既可能違反《美墨加協定》，也無法解決美墨邊境的共同問題，只會傷害人民的荷包而已。