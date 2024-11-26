棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，全國都為之瘋狂。傳出總統賴清德希望500元紙鈔改版，將上面的少棒照片改成這次的中華隊奪冠圖。國民黨立委洪孟楷說，改版需要時間，但央行可以先發行可流通的500元英雄紀念鈔，一樣可當一般貨幣使用，也能具有獨特意義，更彰顯這次奪冠的難得與偉大。
洪孟楷說，根據《金銀幣及紀念性券幣發行辦法》第五條規定，發行主題，以國家重大慶典、重要節日、舉辦著名國際性活動或國家其他具有特殊紀念意義之事蹟為限。中華隊在國際一級棒球賽事奪冠，振奮全台，「這不是國家特殊紀念意義事蹟，什麼才是？」發行紀念鈔特別具有意義。
洪孟楷說，該條文也規定，只要央行擬定報行政院核定即可，簡化許多流程，能夠更迅速地推動辦理。依央行的網站上顯示，過去僅發行過建國五十年及百年紀念鈔，以當時50元及100元面額為主體，且一樣是能夠流通使用。用特殊事蹟做紀念鈔是創舉，更能突顯這次中華隊得來不易的首次奪冠。
洪孟楷說，身為一個棒球迷，我完全期待2026WBC、2028洛杉磯奧運棒球再次入選，中華隊都能夠繼續創下佳績；另外中華郵政也能動起來，雖然現在郵票寄信使用人較少，之前奧運首次奪金也有紀念郵票，今年12強奪冠紀念郵票當然應該儘速推出，讓國人同感驕傲。
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洪孟楷說，該條文也規定，只要央行擬定報行政院核定即可，簡化許多流程，能夠更迅速地推動辦理。依央行的網站上顯示，過去僅發行過建國五十年及百年紀念鈔，以當時50元及100元面額為主體，且一樣是能夠流通使用。用特殊事蹟做紀念鈔是創舉，更能突顯這次中華隊得來不易的首次奪冠。
洪孟楷說，身為一個棒球迷，我完全期待2026WBC、2028洛杉磯奧運棒球再次入選，中華隊都能夠繼續創下佳績；另外中華郵政也能動起來，雖然現在郵票寄信使用人較少，之前奧運首次奪金也有紀念郵票，今年12強奪冠紀念郵票當然應該儘速推出，讓國人同感驕傲。