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▲喜傑獅聲稱官網一直遭受攻擊。（圖／翻攝臉書）

當行銷優惠變行銷危機！為了慶祝中華隊勇奪世界12強冠軍，台灣客製化筆電品牌「CJSCOPE 喜傑獅」在社群上推出推出「無限制1讚折1元」活動，結果短時間內就衝破2萬讚，怎料「喜傑獅」遭網友發現多次更改規則，更聲稱官網遭駭客攻擊，至今仍無法進入。喜傑獅稍早更發出最新公告，，再次遭網友出征。喜傑獅今（26）日在臉書發文，感謝所有粉絲的熱情支持和祝福，「我們目前會直接結束這個活動，造成困擾，不好意思」，原文因為被檢舉或違反FB規定的關係，已被強制下架，相關原因不明。喜傑獅透露，官網目前依然擔憂有心人士繞過攻擊，「我們認為這是一個違法的行為，因此，訂單經過非正常位置或路徑所發過來的資料，我們先做保留，我們會檢查相關貴賓資料，預計會在2～3個工作天開始聯絡，11月25日晚上九點之前在官網崩潰之前，已經我們官網有聯繫上的貴賓。」目前官網暫時沒有辦法恢復，預計需要再2到3天的時間，喜傑獅強調，等官網恢復後，會公告推出相關超優質的折扣優惠，「例如，多少錢的折扣，或是直接打多少折，請各位耐心稍後」。由於昨（25）日喜傑獅就曾發文公告，，但今（26）日公告卻寫上「預計會在2～3個工作天開始聯絡，11月25日晚上九點之前在官網崩潰之前，已經我們官網有聯繫上的貴賓。」不過喜傑獅昨日就針對活動規則一改再改，優惠期限也從最早的12月31日改成11月26日單日限定，最新公告又改成11月25日晚間9點前，距離中華隊班機降落僅3分鐘時間差，也讓大批網友狂酸「網站進不去就算了，怎麼變成限定3分鐘優惠了」、「你們的筆電比周杰倫的票還難搶」、「發個認錯道歉公告很難嗎」、「第一次看到辦折價活動，信譽折的比售價還快的」。