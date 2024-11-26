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▲喜傑獅為了慶祝中華隊12強賽奪冠，推出「無限制1讚折1元」活動，截止時間從12月31日改為26日，再改為「中華隊落地時間」。（圖／記者李政龍攝）

▲許多網友到喜傑獅官網想找價格低於1.7萬的筆電，卻發現網站已無法進入，喜傑獅隨即聲稱官網被駭客攻擊無法打開，想訂購的網友可以直接私訊訂購。（圖／翻攝自臉書）

中華隊奪下2024世界12強棒球賽冠軍，許多業者紛紛推出優惠活動。北市客製電腦業者「喜傑獅」於24日晚間推出「無限制1讚折1元」，卻因貼文讚數暴增而偷偷更改活動截止日、優惠內容等，甚至還聲稱官網被駭客攻擊，最終喜傑獅官方被網友挖出共改文18次，稍早官方發出聲明，更宣布目前活動已直接結束，最新規則為優惠時間僅3分鐘，讓網友怒轟沒誠意：「貴公司沒那個錢玩不起，不用一開始話說那麼滿欸。」喜傑獅為了慶祝中華隊12強賽奪冠，24日深夜9時19分在臉書、IG及Threads發文推出「無限制1讚折1元」活動，，還寫上「這才叫有誠意。」但官方於24日晚間9時許又編輯貼文，「，官網每一筆訂單的筆電可以折相同的金額（人工計算）。」喜傑獅接著於25日晚間8時許突然，且期間不斷編輯內文，被眼尖的網友抓包喜傑獅還將原先整台筆電的優惠最終該篇貼文累積1.7萬讚數，許多網友到喜傑獅官網想找價格低於1.7萬的筆電，卻發現網站已無法進入，喜傑獅隨即，想訂購的網友可以直接私訊訂購，承諾官網客製化訂單仍會折價1.7萬，下單後可在12月31日前與官方討論，付款完成就會生產、出貨。有網友瘋傳喜傑獅官網某款筆電僅要1萬6990元的截圖，許多人立即拿該張照片私訊官方要求訂購，但官方聲稱這是P圖。稍早喜傑獅也發文再度說明優惠規則，，「我們會檢查相關貴賓資料，預計會在2～3個工作天開始聯絡，，已經我們官網有聯繫上的貴賓」，且強調，忍不住留言怒罵，「就那麼剛好在輸不起這天被駭，然後用cloudflare？自己關站就關站」、「wayback machine上都有記錄，你還真以為網路世界你改了就沒紀錄了啊」、「是喔，輸不起？駭客幹嘛不改1塊就好」、「第一次看到有人把洞越補越大洞。講實話，道歉很難嗎？」