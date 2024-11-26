中華隊奪下2024世界12強棒球賽冠軍，許多業者紛紛推出優惠活動。北市客製電腦業者「喜傑獅」於24日晚間推出「無限制1讚折1元」，卻因貼文讚數暴增而偷偷更改活動截止日、優惠內容等，甚至還聲稱官網被駭客攻擊，最終喜傑獅官方被網友挖出共改文18次，稍早官方發出聲明，更宣布目前活動已直接結束，最新規則為優惠時間僅3分鐘，讓網友怒轟沒誠意：「貴公司沒那個錢玩不起，不用一開始話說那麼滿欸。」
喜傑獅為了慶祝中華隊12強賽奪冠，24日深夜9時19分在臉書、IG及Threads發文推出「無限制1讚折1元」活動，在官網購買任何筆電都可以進行折抵，且最高金額無上限，活動時間到12月31日，還寫上「這才叫有誠意。」
但官方於24日晚間9時許又編輯貼文，「累積到中華隊回來那天看有多少個讚，官網每一筆訂單的筆電可以折相同的金額（人工計算）。」喜傑獅接著於25日晚間8時許突然將活動截止日期改為26日，且期間不斷編輯內文，被眼尖的網友抓包總共改了「18次」。
喜傑獅還將原先整台筆電的優惠更改為改裝優惠，官網產品也突然漲價，甚至部分商品還被下架。最終該篇貼文累積1.7萬讚數，許多網友到喜傑獅官網想找價格低於1.7萬的筆電，卻發現網站已無法進入，喜傑獅隨即聲稱官網被駭客攻擊無法打開，想訂購的網友可以直接私訊訂購，承諾官網客製化訂單仍會折價1.7萬，下單後可在12月31日前與官方討論，付款完成就會生產、出貨。
有網友瘋傳喜傑獅官網某款筆電僅要1萬6990元的截圖，許多人立即拿該張照片私訊官方要求訂購，但官方聲稱這是P圖。稍早喜傑獅也發文再度說明優惠規則，表示目前會直接結束這個活動，「我們會檢查相關貴賓資料，預計會在2～3個工作天開始聯絡，11月25日晚上九點之前在官網崩潰之前，已經我們官網有聯繫上的貴賓」，且強調「訂單經過非正常位置或路徑所發過來的資料，我們先做保留。」
由於中華隊落地時間為晚間8:57分，喜傑獅將優惠時間改為9點前，等同於優惠僅3分鐘，且有網友發現早在9點前官網就無法進入，忍不住留言怒罵，「就那麼剛好在輸不起這天被駭，然後用cloudflare？自己關站就關站」、「wayback machine上都有記錄，你還真以為網路世界你改了就沒紀錄了啊」、「是喔，輸不起？駭客幹嘛不改1塊就好」、「第一次看到有人把洞越補越大洞。講實話，道歉很難嗎？」
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但官方於24日晚間9時許又編輯貼文，「累積到中華隊回來那天看有多少個讚，官網每一筆訂單的筆電可以折相同的金額（人工計算）。」喜傑獅接著於25日晚間8時許突然將活動截止日期改為26日，且期間不斷編輯內文，被眼尖的網友抓包總共改了「18次」。
喜傑獅還將原先整台筆電的優惠更改為改裝優惠，官網產品也突然漲價，甚至部分商品還被下架。最終該篇貼文累積1.7萬讚數，許多網友到喜傑獅官網想找價格低於1.7萬的筆電，卻發現網站已無法進入，喜傑獅隨即聲稱官網被駭客攻擊無法打開，想訂購的網友可以直接私訊訂購，承諾官網客製化訂單仍會折價1.7萬，下單後可在12月31日前與官方討論，付款完成就會生產、出貨。
有網友瘋傳喜傑獅官網某款筆電僅要1萬6990元的截圖，許多人立即拿該張照片私訊官方要求訂購，但官方聲稱這是P圖。稍早喜傑獅也發文再度說明優惠規則，表示目前會直接結束這個活動，「我們會檢查相關貴賓資料，預計會在2～3個工作天開始聯絡，11月25日晚上九點之前在官網崩潰之前，已經我們官網有聯繫上的貴賓」，且強調「訂單經過非正常位置或路徑所發過來的資料，我們先做保留。」
由於中華隊落地時間為晚間8:57分，喜傑獅將優惠時間改為9點前，等同於優惠僅3分鐘，且有網友發現早在9點前官網就無法進入，忍不住留言怒罵，「就那麼剛好在輸不起這天被駭，然後用cloudflare？自己關站就關站」、「wayback machine上都有記錄，你還真以為網路世界你改了就沒紀錄了啊」、「是喔，輸不起？駭客幹嘛不改1塊就好」、「第一次看到有人把洞越補越大洞。講實話，道歉很難嗎？」
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