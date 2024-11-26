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中華隊在第3屆世界棒球12強賽在冠軍戰以4:0擊敗日本隊，不僅中斷日本在國際賽27連勝，更是時隔32年再度在國際一級賽事闖進冠亞軍戰，上次是在1992年巴塞隆納奧運奪下銀牌，其中在該年拿下銀牌的中華隊陣中，有著今年12強拿下金牌的投手陳冠偉的爸爸陳威成，也讓他們成為台灣棒球史上第一對在國際一級賽事中都拿到獎牌的「父子檔」。在1992年巴賽隆納奧運時，是棒球項目首度成為奧運正式項目，中華隊在預賽七場比賽和日本、美國同為5勝2敗、古巴則為7勝0敗，並以預賽第3晉級四強戰。在四強戰首戰面對日本，靠著郭李建夫主投9局失2分，帶領中華隊以5:2奪勝。金牌戰時面對「不敗金身」的古巴，遭對手以11:1擊敗無緣金牌，但收穫銀牌也是中華隊在奧運會上在棒球項目的首面獎牌。當年中華隊拿下銀牌可說是開啟「黃金世代」，也間接讓職棒從4隊增加至6隊，其中在奧運上出賽7場，敲出6安、5打點、打擊率0.316的陳威成，也以強棒之姿加盟新球隊俊國熊。但陳威成在職棒並未有太突出的表現，大家對他的印象絕對是在轉任興農牛總教練後，於2003年冠軍戰因鄭兆行漏踩壘包事件，與一壘審蘇建文摔帽揮拳的畫面。隨著兒子陳冠偉進軍職棒，並擔綱起味全龍主力牛棚的角色，在今年入選世界棒球12強賽，隨著中華隊捧起冠軍，也讓他與老爸陳威成，成為台灣棒壇的佳話。他歸國後受訪時也表示，很開心能完成父親的心願。