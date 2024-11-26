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▲ 「燒汁稻香帶骨牛排」選用上乘美國帶骨牛小排，將牛小排以台灣在地稻梗細心綑緊，並以特製老滷汁慢火燉煮，使肉質充分吸收稻梗的清香與醬汁的濃郁。（圖／記者陳美嘉攝）

▲尾牙春酒專案由酒店廚藝團隊精心設計「中日式融合菜單」。（圖／高雄日航酒店提供）

年末將至，飯店尾牙春酒專案陸續開跑。11月甫開幕的高雄日航酒店推出「祥蛇迎春尾牙春酒專案」，以專業宴會場地、精心設計的宴席菜單以及日式優雅的服務，為企業打造一場高端且難忘的年終聚餐體驗。除了宴會廳專案外，高雄日航酒店的桃泉中餐廳亦推出高端的尾牙春酒饗宴，適合追求精緻粵式料理的賓客享用。「祥蛇迎春尾牙春酒專案」提供豐富的宴會選擇，平日每桌十人12,888元起，假日每桌15,888元起，活動期間自2024年12月1日至2025年3月31日，在飲品選擇方面，酒店更提供豐富的暢飲方案，滿足不同需求。此外，會場亦備有互動式拍貼機及卡拉OK設備供租用，讓賓客在熱鬧氛圍中留下珍貴回憶，盡情享受尾牙時光。專案更提供多項客製化服務，包括客製化桌席菜單、賓客桌牌及宴會邀請卡，滿足企業對尾牙的特殊需求。尾牙春酒專案搭配料理，由酒店廚藝團隊精心設計「中日式融合菜單」，以新鮮食材及獨特烹調手法，為賓客呈現五感兼備的饗宴。從開胃小菜「麻香半天筍、雪花炸牛蒡金香青木瓜」開始，為賓客帶來清爽開場。「日式綜合刺身」展現港都新鮮海味。「羊肚菌花膠燉雞盅」是此次宴席中的養生佳作。「燒汁稻香帶骨牛排」則是另一道匠心之作。另外，還有「酥炸日本生蠔」、「鹽烤日式香魚」與「鮑汁海鮮煲仔飯」等日式精緻料理。最後，以「彩蔬銀杏鮮蘆筍」平衡整體菜色，再以自製的「檸檬雪葩愛玉香茅凍」作為甜品收尾，為賓客帶來清新愉悅的味覺享受。