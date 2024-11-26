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台灣隊在世界12強棒球賽奪下首座冠軍，民進黨立委許智傑提案11月24日為台灣棒球日，目前正在連署中。許智傑今（26）日表示，這次奪冠對選手或是國家，都意義非凡，一定要極力爭取成為紀念日。台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰，文化總會與總統府下午將舉行英雄大遊行歡慶，而許智傑也拋出，要將11月24日設為台灣棒球日。許智傑表示，奪冠的當下，他就跑出念頭頭，要爭取台灣棒球日，現在他完成提案，將拿去黨團請同仁連署，希望大家有共識，這是台灣的榮耀，「設下棒球日，讓我們紀念這個榮耀！」據許智傑提案內容，擬提升現行「紀念日及節日實施辦法」位階至法律，當中增設11月24日為台灣棒球日，當天由中央及地方政府分別舉行紀念活動，各機關、團體、學校亦得分別舉行紀念活動。