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▲總統府副秘書長何志偉蒞臨NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》。（圖／NOWnews攝影中心）

▲前AIT處長司徒文出席NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，與青年學子對談。（圖／NOWnews攝影中心）

▲前AIT處長司徒文出席NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》，與青年學子對談。（圖／NOWnews攝影中心）

NOWnews跨世代論壇-《2024國際青浪潮》盛大舉行，本屆論壇首度與長期關注台灣教育議題的學生，並邀請國內外嘉賓關注國內外重大議題。前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長司徒文，也於今日現身，與現任總統府特任副秘書長何志偉展開對談。何志偉提問表示，美國總統川普於選舉期間，曾說過「我跟台灣很熟也很尊重，台灣需要Pay我（保護費）什麼？」何志偉指出，雖然裡面並未正面提到保護費的說法，但我的認知裡，這是一個共同投資印太區域和平的關係，這邊想問問司徒文處長，川普到底所指為何？這其中有很多討論，也請司徒文處長幫我們分析看看。司徒文回應指出，關於川普的說法，其實對於文字如此翻譯，我想到的就是黑幫土匪，有土匪黑幫說「我保護你，所以你要給我保護費」聽起來是很粗糙的想法 ，對台灣是很大的羞辱。我分析，川普的意思就是說「等我上美國總統，你需要回報什麼」，我可以理解台灣人民，可能對此說法很反感，但這就是現在美台關係之間的利益現狀。後續何志偉又提到，關於剛剛落幕的美國大選，司徒文處長又有何分析呢？司徒文表示，其實大多數人投給川普，當是基於對現狀感到不滿，雖然其中需要很多分析數據來舉證，但不難理解，美國人對於現狀及經濟問題感到不滿。而川普提出的包括提高關稅、驅除大量移民等等，但實際上，很多工作都仰賴外籍移民，因此，當川普的政策無法滿足現狀，他可能就不再受到歡迎。