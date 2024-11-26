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▲Alisa是很知名的健身網紅。（圖／翻攝自Alisa IG）

▲PEETA葛格和Alisa的感情結束得相當突然。（圖／翻攝自Alisa IG）

健身網紅PEETA葛格和前妻Alisa婚姻僅維持1年半，今爆出Alisa偷網紅蓋伊親姊姊的錢包，Alisa也道歉認錯，直呼是因為藥物才讓她在精神恍惚的狀況做出那些行為，事實上，PEETA葛格和Alisa是和平離婚，當初還發離婚時的俏皮合照，但過沒多久，PEETA葛格卻在Alisa的貼文中留言「好想拆穿妳」，讓網友開始猜想兩人離婚原因是否不單純，但至今他們都並未再將感情事搬上檯面。Alisa被爆偷學員錢包，而對象正是網紅蓋伊的親姊，蓋伊也曝光監視器畫面及線索，Alisa坦承錯誤，並指稱自己在使用身心藥物，精神狀態有時很恍惚，才會做出偷錢包的行為，我不奢求可以立即被原諒，但我會努力讓自己變好。謝謝每一位無論是關心、批評或是指正我的人。」許多粉絲也替她加油打氣。事實上，Alisa和PEETA葛格一樣都是健身網紅，平時不吝嗇在社群媒體分享訓練日常，然而兩人的婚姻僅維持1年半，當初PEETA葛格還發離婚合照，直呼，「我目前的心情很平靜，不需要幫我打抱不平。只希望大家不要再給Alisa更多的困擾跟評論。」但不到一個月，他卻又在女方的貼文底下留言「我好想拆穿你」，Alisa也回應「先好好過生日，不要想太多，我們都有新的生活，汰舊換新，一切都會更好，生日快樂」。引來網友好奇兩人之間究竟發生什麼事，如今Alisa爆出偷竊事件，形象也跟著跌落谷底。