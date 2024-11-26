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▲台電電力交易平台參考美英澳等先進國家電力市場架構打造，藉導入輔助服務交易與整合雲端伺服器等資通訊新技術應用，吸引民間自用發電設備及併網型儲能設備等分散式電力資源投入電網，透過競價模式公平競爭獲得收益，並協助全國電力系統穩定。（圖／台電提供）

台電自2021年成立電力交易平台，以新型態電力交易商業模式吸引民間分散式電力資源投入電網，提供輔助服務，共同協助全國電力系統穩定，繼2023年獲頒國發會政府服務獎（數位創新加值），如今再以此「分散式資源智慧調度監控系統」奪下美國研究暨顧問機構 Gartner 2024全球電力及公用事業數位創新服務獎競賽首獎。Gartner 為全球知名智庫機構，致力提供企業及政府機關第三方資通訊科技（ICT）調查研究資訊及顧問服務，自2019年起每年舉辦「政府數位創新服務獎」競賽，向全球政府機關徵集數位創新服務成功案例，每年吸引約超過200件投稿，今年首度新增「全球電力與公用事業數位創新服務獎」，分為美洲、歐洲與亞太三大區域，每區挑選前4名進入決選，再經由來自歐美等地超過20位專家組成的重量級評審團選出年度首獎。台電以電力交易平台獲得亞太區首獎，與ITC Limited公司及美洲區南加州愛迪生公司（SCE）、歐洲區Enerjisa等知名公司同享國際榮耀，獎項先於10月線上公布，Gartner台灣總經理廖銘仁並於昨（25）日下午親至台電大樓授獎。台電表示，台灣海島地形屬於獨立電網，需自給自足維持電網穩定平衡，同時滿足全國用電需求，台電此次以「分散式資源智慧調度監控系統」獲國際肯定的電力交易平台，是參考美、英、澳等先進國家電力市場架構所規劃打造，藉由導入輔助服務交易與整合雲端伺服器等資通訊新技術應用，吸引民間自用發電設備及併網型儲能設備等分散式電力資源投入電網，透過競價模式公平競爭獲得收益，並協助全國電力系統穩定，加速新興電力技術發展，建構一個兼顧資通安全、可擴充性與穩定性的即時調度系統，目前已成功引進430個分散式案場。台電指出，電力交易平台營運至今3年，已累計近百家合格交易者參與，總參與容量超過170萬瓩，更實際發揮關鍵救援功能，如今年4月3日花蓮大地震造成全國多部發電機組跳機，導致供電量立即減少約 320萬瓩，經電力交易平台儲能設備資源瞬間投入 50萬瓩，搭配其餘快速反應的水火力機組與太陽光電綠能，讓電網頻率在震後短時間內回穩，避免因系統失衡造成停電危機。台電強調，將持續善用創新科技提升電網安全性與靈活度，確保穩定供電。