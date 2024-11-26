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▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊，展開旅外生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲古林睿煬季後行使旅外自由球員權利，確定前進北海道，加盟北海道日本火腿鬥士隊，他也期盼能為球隊做出更多貢獻。圖／統一獅提供）

中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議，將在明年賽季正式加盟。今（26）日在台北正式舉辦加盟記者會，包含火腿隊監督栗山英樹、國際部部長岩本賢一都親臨現場歡迎這位強投入團，據悉，古林睿煬除了和火腿隊簽下3年複數合約外，第4年將會談雙向合約。薪水部分，古林睿煬由於2022賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，如今前進日職有望翻倍成長。而一路帶領古林睿煬成長的統一獅總教練「餅總」林岳平，在記者會上致詞一度哽咽幾乎落淚，說道：「「回想起在那個時刻，在醫院復健的時刻，那時候大家不知道未來會怎樣。」說道此處忍不住哽咽難以說出話，停頓數秒後，接著說道：「