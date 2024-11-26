中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議，將在明年賽季正式加盟。今（26）日在台北正式舉辦加盟記者會，包含火腿隊監督栗山英樹、國際部部長岩本賢一都親臨現場歡迎這位強投入團，據悉，古林睿煬除了和火腿隊簽下3年複數合約外，第4年將會談雙向合約。而一路帶領古林睿煬成長的統一獅總教練「餅總」林岳平，在記者會上致詞時，一度哽咽幾乎落淚，坦言：「比我拿下世界12強賽冠軍，還要更加驕傲。」
逐年成長變王牌 餅總不捨落淚
古林睿煬最快球速157公里，是獅隊的本土王牌，本季在中職投出生涯年，整個賽季奪下生涯新高的10勝，防禦率僅1.66，總共125局的投球局數中，飆出150次三振，不僅獲選中職的年度防禦率王，更成為年度MVP。薪水部分，古林睿煬由於2022賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，如今前進日職有望翻倍成長。
而一路帶領古林睿煬成長的統一獅總教練「餅總」林岳平，在記者會上致詞一度哽咽幾乎落淚，說道：「確實心情比較波動，這一切應該還是要感謝統一球團，因為在他加入的第一時間，球團就希望我退下來當教練，第一個任務就是栽培古林睿煬，來到球團後因為手部不太舒服，請辭U18比賽。」
「回想起在那個時刻，在醫院復健的時刻，那時候大家不知道未來會怎樣。」說道此處忍不住哽咽難以說出話，停頓數秒後，接著說道：「在他要正式上場的時候，球隊又讓我當總教練，我用球隊的職務，培養出了第一個可以旅日的選手，我非常驕傲，這比我拿下世界12強賽冠軍，還要更加驕傲。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
古林睿煬最快球速157公里，是獅隊的本土王牌，本季在中職投出生涯年，整個賽季奪下生涯新高的10勝，防禦率僅1.66，總共125局的投球局數中，飆出150次三振，不僅獲選中職的年度防禦率王，更成為年度MVP。薪水部分，古林睿煬由於2022賽季繳出好表現，加薪10萬後，月薪來到33萬，如今前進日職有望翻倍成長。
而一路帶領古林睿煬成長的統一獅總教練「餅總」林岳平，在記者會上致詞一度哽咽幾乎落淚，說道：「確實心情比較波動，這一切應該還是要感謝統一球團，因為在他加入的第一時間，球團就希望我退下來當教練，第一個任務就是栽培古林睿煬，來到球團後因為手部不太舒服，請辭U18比賽。」
「回想起在那個時刻，在醫院復健的時刻，那時候大家不知道未來會怎樣。」說道此處忍不住哽咽難以說出話，停頓數秒後，接著說道：「在他要正式上場的時候，球隊又讓我當總教練，我用球隊的職務，培養出了第一個可以旅日的選手，我非常驕傲，這比我拿下世界12強賽冠軍，還要更加驕傲。」