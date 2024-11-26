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台灣隊在世界12強賽金牌戰奪冠，每位球員將可得到700萬元國光獎金，台北市政府今（26）日宣布，將致贈5位參與本次中華隊的味全龍隊員一人70萬元獎金，隨隊的味全龍教練張建銘30萬元獎金。台北市長蔣萬安日前宣布，將對設籍台北市選手加碼10％獎金，不過，這次台灣隊選手沒人戶籍在台北。對此，台北市政府表示，本次世界棒球12強賽事，台灣隊首度奪冠，這也是台灣隊在這個等級的棒球賽事第一次奪得金牌，因此市府特別準備對主場在台北的本地球隊的中華隊球員、教練與幕後英雄，表達感謝、鼓勵與嘉勉。北市府說明，將致贈5位參與本次中華隊的味全龍隊員，包含林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威一人70萬元獎金；致贈隨隊的味全龍教練張建銘30萬元獎金。北市府強調，本次台灣隊的奪冠表現，不只是教練球員上下一心，更有著無數幕後英雄的全力支持，因此市府特別致贈2位來自味全龍的台灣隊防護員、訓練員，一人10萬獎金。北市府表示，感謝台灣隊英雄在國際賽場為國爭光，更感謝代表台北的球員、教練與幕後英雄的傑出貢獻，他們帶動了市民對棒球的熱情，締造台北的光榮記憶，更讓這座城市持續朝運動之都的願景大步邁進。