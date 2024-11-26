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第3屆世界棒球12強賽，由中華隊在冠軍戰以4:0擊敗日本，不僅時隔32年再度在一級國際賽奪牌，更中斷日本在一級國際賽的27連勝。隨著中華隊奪冠，國家隊總教練曾豪駒未來的動向引人關注，目前除了確定接任經典賽資格賽總教練，也傳出中職富邦悍將有意挖角，母隊樂天桃猿則是全力續留。本屆世界棒球12強賽，是總教練曾豪駒首度執掌國家隊兵符，其中在進到超級循環賽4強時，因中華隊已經確定晉級，在循環賽交手日本時，選擇將王牌林昱珉改至冠軍戰先發引發日媒不滿，更登上當地報紙頭條。但總教練曾豪駒3度道歉，更親自向日本隊總教練井端弘和致歉，此舉動也得到日本媒體與日本球迷的諒解，日媒《東京中日體育》更緩頰說道：「台灣監督表示突然換人感到抱歉，只是希望把好的投手留到冠軍戰，對於此舉不是不能理解，並舉例17年前韓國隊也曾使用類似方法，可是不遵守規定就是屬於欺敵，但這次台灣雖然打破規則，主要是因為冠軍戰的重要性，這並不是不能被理解的。」曾豪駒在2013年退休後，並在2020年成為樂天桃猿隊史首位總教練，帶隊4年拿下拿下245勝、224敗、勝率0.522，曾在2022年與2023年帶隊打進台灣大賽，但最終都無緣捧冠，並在2024年轉任桃猿二軍總教練。但隨著曾豪駒帶領中華隊拿下12強冠軍，首次帶領國家隊就打下佳績，也讓中職各球團注意到，其中富邦悍將副領隊林威助，就有意找來這位在中山青少棒小一屆的學弟，但目前傳出桃猿也準備優渥合約準備留人。值得一提，今中職會長蔡其昌就透露，「明年世界棒球經典賽資格賽，將確定繼續由曾豪駒接任中華隊總教練。」