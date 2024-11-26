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▲義大世界跨年煙火秀今年煙火同樣於義大世界大草坪施放，999秒共分為四大主題。（圖／義大世界提供）

▲ 義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，12/31還有煙火景第一排的飯店星光宵夜場等各類豐富行程。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀邁入第16年，「2025 紫耀義大 義享同樂」將於2025年1月1日凌晨0點施放999秒跨年煙火，今(26)日公布一分鐘煙火模擬動畫。義大世界表示，今年四大主題將以全新創意帶領大家邁入2025科技年，包含特別打造全台獨家亮相的「光之柱煙火」等。此外，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出跨年住房專案，12/31還有煙火景第一排的飯店星光宵夜場等各類豐富行程。義大世界跨年煙火秀今年煙火同樣於義大世界大草坪施放，999秒共分為四大主題，包括「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」以及「世界之舞」。今天也公佈四大精彩亮點，亮點一：「全新光之柱煙火」，台灣首度亮相的獨家設計，煙火如同柱子般直衝天空，充滿力量與科技感，運用煙火大玩科幻藝術。亮點二：睽違六年的環場跑動煙火，經典再現。煙火將沿著整個施放場地奔跑燃放，且今年提升了煙火密度，壯觀的煙花光影璀璨流動，絕對震撼吸睛。亮點三：中低空煙火將採用特別空運來台的西班牙頂級煙火彈，此款世界頂級的煙火，亮度和飽和度較高，煙花色彩更加鮮艷亮麗。亮點四：國際大秀規模的高空煙火，超過數百枚的高空煙火同時綻放，如同繁花勝景覆蓋夜空，形成一幅煙火巨幕，效果炫目華麗。精彩亮點絕對要親臨現場，才能感受煙花的繽紛多變，精緻又華麗。義大世界一站享有星級食宿、超好買OUTLET、希臘情境主題式樂園。義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年住房專案，於12月31日入住雙人房一晚，含早餐及跨年夜特製晚餐，專案價天悅13,800元起、皇家16,800元起。此外，每年大受好評的飯店星光宵夜也已開賣，在遼闊的戶外場域享受美食，感受煙花於眼前綻放的精彩瞬間，絕對是獨家享受。義大遊樂世界跨年夜則推出摩天輪VIP煙火派對，除了煙火景第一排的摩天輪平台跨年888元專案，還有摩天輪VIP包廂六人專案，12/15前限量販售。更多跨年資訊請洽義大世界跨年官網。