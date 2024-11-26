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▲新版的內建表情貼，可以讓情緒更加到位。（圖／翻攝官網）

▲如果只有傳送3張以內的表情貼，會自動變成可愛的小貼圖。（圖／翻攝官網）

▲傳送影片、照片時也能加上表情貼，讓影像更加趣味。（圖／翻攝官網）

LINE表情貼可以替文字增加情緒，不少用戶會在聊LINE時隨手按下幾個可愛貼圖，是非常實用的功能。日前LINE宣布將移除舊版本的表情貼，會自動載入最新版本的表情貼，根據官方表示，這次的更新也是LINE 內建表情貼首次大翻新，主要是依據用戶溝通習慣而進行變化，但要是想要使用舊版本，官方還是有舊版可以下載使用。LINE 日前公布內建表情貼首次大翻新，這次的表情貼陣容超豪華，不只有經典人氣角色熊大、兔兔持續陪伴，連愛德華和部長等角色也熱血登場，讓聊天室的對話可以更精準的貼近用戶的情緒。根據官方表示，這次的新版本主要是根據 用戶溝通習慣更新。LINE從昨(25)日新版的表情貼就開始就陸續反映到所有帳號，但反映時間可能會因設備而異，此外，為了可以更順暢地使用LINE應用程式，建議可以更新 LINE iOS/Android 14.19.0 或最新版本。有了全新的表情貼，原本的初版表情貼就會從貼圖鍵盤介面中自動刪除，要是想繼續使用初版，只需再次下載，就可以照常傳送。記者實際更新比對後認為，新舊兩套表情貼的差異非常微妙，新版本在表情上更有情緒，更能凸顯像是大笑、大哭、開心的心情。點擊貼鍵盤左上角的icon，就可以切換成表情貼。表情貼可以在文字內加強情緒，還可以當作小貼圖來使用，只要單獨傳送一張表情貼，呈現出來的大小就會比一般貼圖還要再小一點點的「小貼圖」，如果同時傳 2 個或 3個表情貼也會呈現較大的圖案。同時也能使出「組合技」，將兩張以上帶有上下左右互動的表情貼無縫銜接拼在一起，成為一張互動十足的表情貼。此外，傳送圖片與影片時，也能貼上表情貼，讓畫面更生動。