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▲新勞長洪申翰今早巡視北分署，公開信箱、手機：同仁有問題都可以提「不用修飾」。（圖／勞動部提供）

勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任。洪申翰今（26）日視察北分署為員工打氣，並且表示，為了討好長官，向上管理的送禮文化不需要存在，「我也不吃這一套」。日前傳出前部長許銘春5月歡送離別會上，獲贈價值數萬元的「愛馬仕絲巾」，引起討論，名嘴爆料指稱，這條名貴絲巾是勞動部秘書處單位合送，出資者超過30人。也因此，昨日接手新任勞動部長的洪申翰，今天第一個公開行程前往遭霸凌公務員生前任職的勞動部北分署。首先他先跟同仁加油打氣，她表示，因霸凌事件，許多同仁想傳達心聲因各種原因而不敢表達，內部管道怕被秋後算帳，也因此他今日來第一事情就是提供自己部長及部長室貼身機要信箱及電話，表示要確實改善部內文化，和內部管理，盼打造友善職場環境；若有發現不當行為，將會立即檢討處置，更公開部長信箱和電話，強調有影音檔、照片、文字都可以寄，如果電話沒打通就傳簡訊。此外，針對送禮事件，洪申翰也表示，接下來都不該有，我也不吃這一套。他表示：「如果有一些不當的送禮文化，就是可能為了要討好你的長官、向上管理的那種送禮文化，接下來都不該有，我也不吃這一套。所以我會從我自己帶頭做起，如果大家在業務上面有需求，也許有些基於禮節的互動需要跟我們業務的對象的話，這OK，但是不需要拿這事情來討好長官、向上管理，以後沒有這種事情，不用費心在這種事上，甚至如果有，我會記住，但記住不會是好的記住。」