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▲大谷翔平是道奇隊40人名單內成員，自然無法參加12強賽事。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界棒球12強日本隊外野手桑原將志，是今年日本大賽MVP。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）

中華隊在11月24日於世界棒球12強總冠軍賽中完封日本，以4比0客場封王成功。消息引發全台灣人振奮，但也有部分人持續質疑「12強賽是強度」不高，台南某家知名牛肉湯店也在其中，更在網路上發文：「不知道在高興什麼？」還酸中華隊為了贏改投手排序，一系列發文引爆網友怒火，社群已經關閉。臉書粉專《杜芬疏失ㄅㄕ》25日貼出台南某間牛肉湯老闆的 IG 限時動態，針對中華隊奪冠，牛肉湯老闆發出與朋友的對話紀錄，狂酸中華隊，「為了贏換掉表定先發投手」、「不知道再（在）高興什麼」、「一直強調日本全職業隊是怎樣？二軍也是職業隊，何況台灣派的是一軍，贏的了WBC真正日本武士隊再贏話」貼文曝光後，大批球迷已經湧入該店Google商家評給予1星洗版，「12強是世界最高層級比賽了，只是MLB沒放行40人名單而已，中華隊也也人才沒回來啊」、「日本派二軍?看不起人也要有個限度」。事實上，本屆日本武士隊12強名單中，包含今年奪下日本一MVP的橫濱DeNA海灣之星當家外野手的桑原將志，以及當家四棒重砲牧秀悟，中華隊在冠軍賽上碰上的24歲投手戶鄉翔征已是讀賣巨人的Ace投手，本季日職出賽26場全是先發，戰績12勝8敗、防禦率1.95，曾有4場完投、3場完封，全年只被敲出12支全壘打，絕對是統治級的表現。由於12強受限於MLB不開放大聯盟40人名單選手參賽，因此普通球迷熟知的大谷翔平、達比修有等人自然無法參賽。中華隊部分則有匹茲堡海盜2A內野手鄭宗哲、舊金山巨人3A投手鄧愷威等好手也受此限制。雖然12強賽的確看不到MLB頂尖選手出場獻技，但12強卻是國際賽事中，WBSC給予最高積分的賽事，，而WBC經典賽冠軍則為1150分。中華隊在本此進帳後，也將獨占世界排名第2名。