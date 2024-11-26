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▲12名應援女團簽名的紀念球，Passion Sisters妮可的簽名（左）有俏皮笑臉，Uni Girls斐棋（右）像一隻美麗的蝴蝶。（圖／台中市政府提供，2024.11.26）

▲兩顆中華隊簽名球，明起3天將在市府一樓大廳開放參觀，（圖／台中市政府提供，2024.11.26）

中華隊拿下2024第3屆WBSC世界12強棒球賽冠軍，台中市政府昨天宣布將送出12名隊員簽名的紀念球，另一顆有12名應援女團簽名的紀念球，今天中午也送抵台中市政府，每個人的簽名都別具創意。這為了保證這顆「最香紀念球」的最佳狀態，工作人員特別要求市長盧秀燕「戴上手套才可以碰」。中華啦啦隊應援女團「CT AMAZE」 12位女孩包括妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容等，來自各啦啦隊的她們都有不少應援經驗，在WBSC世界12強棒球賽賣力應援，連日本球迷都被「台式應援」洗腦，她們透過直播吸引全球注目，被稱為場邊最美風景、另類台灣之光。台中市長盧秀燕今（26）日主持市政會議時表示，除了昨天曝光的中華隊全體球員的簽名球，市府將加碼送CT AMAZE應援女孩全隊簽名球。會議中展示了隊員簽名球，至於應援女團「CT AMAZE」的簽名球，則於中午由專人送抵市府。連工作人員都視為「夢幻紀念球」的應援女孩全隊簽名球，被小心翼翼放進展示櫃裡定位，市長盧秀燕拍宣傳照，還被要求先戴上手套才能踫。她發現每個應援女孩的簽名充滿偶像小心機，有的畫上甜甜笑臉，有的像隻美麗蝴蝶。她表示簽名球無價，雖然只有2個幸運兒能擁有，但明起3天將在市府一樓開放參觀，球迷可就近一睹英雄球員和應援女孩的各種簽名。