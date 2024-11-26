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▲卓榮泰致贈致道謝卡。（圖／行政院提供）

台灣隊在世界12強賽金牌戰中擊敗日本奪冠，不少網友分享「道歉表」，對台灣隊選手道歉。行政院長卓榮泰今（26）日中午宴請台灣英雄，致贈「道謝卡」，感謝球員及幕後英雄；卓表示，未來將拍電影傳頌英雄，「未來台灣棒球的電影，不會只是看到KANO，會有更多的台灣尚勇，就是你們的故事」。卓榮泰中午宴請台灣隊選手及幕後團隊，他在致詞時表示，他原以為不會激動，但每次還是相當激動，當看到選手撲向壘包、接球、打出安打或全壘打，國人的心都跟著跳動，而政府接下來要做的不僅是成立運動部，要做更多、更好、更快，政府會竭盡所能，把更好的後勤部隊、行政組織交到選手手上，只求選手再為國家締造榮譽。卓榮泰提到，選手出發時是12強，回來是世界NO.1的頭銜，感謝全體選手、後勤與行政團隊，「我們做到了」；他提到，當選手被球打到，國人的心都跟著在痛，他接著點名陳傑憲、江坤宇被觸身球打到，潘傑楷、林家正手受傷，而今天也是朱育賢、邱智呈生日，「這應該是你們今年最好的生日禮物，也是給國家最好的禮物」。卓榮泰接著感謝明天生日的總教練曾豪駒，「全世界給你的禮物，你把它送給了台灣」，至於大家最喜歡的王建民教練，用車輪戰術精準調配先發跟牛棚投手，令人目瞪口呆，對手都手足無措。卓榮泰指出，他在現場看到到三件非常感動的事，第一，是高志綱與日本隊互相打招呼，相信世界上很少看到這樣的尊敬；第二，看到全場所有觀眾席上的啦啦隊，在全場團結氣氛下，孕育出來對球員的期待、對國家榮譽的追求，「不管我們叫中華隊還是台灣隊，都是世界的冠軍隊、最棒的國家隊」。卓榮泰說，第三，「不曉得曾豪駒教練在日本的香檳有沒有帶回來？但我們會為你準備更多的香檳」，那種尊敬地主、不去干擾他人場地，將榮耀跟喜悅藏起來，高度尊重對方，「一天中不僅在比賽中得到第一，我們在總教練帶領下，尊重體育精神，一天當中就拿到第二次世界第一」。卓榮泰也謝謝所有幕後英雄，情蒐部隊與所有後勤部隊，「當初大家出發後，很多人都事後收到了道歉表，我不用道歉表，要用道謝卡，感謝大家在比賽中辛苦工作，所以任何一個感謝卡送給各位」。卓榮泰說，感謝選手辛苦的付出，也希望受傷的選手安然無恙，他也引用近日大家講的一句話，「我們愛棒球的心超出了『傑憲』，超出了無窮的界線，將這股力量好好發揮下去」。卓榮泰指出，在場每位選手都有勵志的傳奇和故事，「我相信、我也願意，我們來拍成很多的電影，來表揚各位、傳頌各位，未來台灣棒球的電影，不會只是看到KANO，會有更多的台灣尚勇，就是你們的故事」。卓榮泰贈送玩道謝卡後，台灣隊長陳傑憲則以全隊簽名選手球衣回贈，隨後中華職棒會長蔡其昌及總教練曾豪駒帶領選手、教練團及後勤團隊一同在台上合影。