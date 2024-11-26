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日本球員辰己涼介曾在賽前放話，若世界棒球12強冠軍賽輸給中華隊就要改當投手，結果最終日本遭0：4完封，賽後被網友追問，老婆鈴木Serena也虧，「何時要改當投手？」自嘲方式幫老公解圍，被稱讚是公關高手，其驚人背景也被起底。來自單親家庭的鈴木Serena 16歲輟學、17歲結婚懷孕生子，開始陪酒維持生計，20歲那年離婚後帶著孩子到東京銀座陪酒，立志成為媽媽桑，後來成為銀座第一名的紅牌，後來還運用在銀座陪酒經歷出了一本《大叔的使用說明書》的書籍，引發話題。後來鈴木Serena厭倦陪酒生活，2018年決定創業開設企劃公司，英語流利的她今年2月開始上哈佛商學院的線上課程，像是談判課程和財務領導相關專業，目標是取得哈佛大學MBA學位。鈴木Serena同時也在經營YouTube頻道，目前有2.86萬訂閱，IG則有破5千粉絲追蹤，不過她YT最新影片模仿台灣應援，引發網友正反兩極評論，「為何辰己能娶到這麼可愛又有趣的老婆」、或虧辰己「恭喜二刀流」。鈴木Serena經歷3次離婚後，2022年和小11歲的辰己涼介結婚。兩人時常在社群媒體上合體，相當樂於和網友互動。