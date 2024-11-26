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刑事警察局跨界合作，運用AI技術拓展識詐宣導，為了有效遏止日益猖獗的電信網路詐騙行為，刑事警察局與NOWnews今日新聞攜手合作，運用NOWnews今日新聞建立AI主播「倪珍」的影像與語音，製作反詐騙宣導影片，向大眾宣導假冒名人投資詐騙的手法及防範方式。此類詐騙手法常以名人或知名企業為名，誘使民眾相信其具高報酬的投資機會，進而掉入金錢損失的陷阱。刑事警察局指出，除了傳統的偵查與打擊行動，面對數位化詐騙的快速演變，創新且多語言的宣導方式已成為必要。刑事警察局表示，識詐基礎材料由本部警政署擔任中央廚房角色製作，有關語言翻譯，原則仍由各目的事業主管機關負責，為加強拓展運用AI技術進行識詐宣導，首開與now news今日新聞合作，經由AI技術協助部分語言翻譯，希望能更有效拓展市場到不同族群。NOWnews今日新聞表示，倪珍具備多國語言能力，未來將會與刑事警察局加強合作，特別針對臺灣新住民需要的語言，還有外籍人士協助反詐宣導，提高全民在台灣的反詐意識，AI主播「倪珍」不僅具備自然流暢的語音能力，更能以親切專業的形象與民眾互動，吸引更多目光關注宣導內容。此次影片中，「倪珍」詳細說明詐騙手法，並提醒民眾提高警覺，避免因一時疏忽而受騙上當。此外，考量到台灣多元文化與外籍人士的需求，刑事警察局特別要求製作了印尼文與越南文版本的宣導影片，確保資訊能覆蓋更多社群，讓在台的外籍朋友同樣能獲得正確的防詐資訊。刑事警察局強調，此次跨界合作展現了政府與媒體攜手共建安全社會的決心，未來也將持續投入資源，運用新興科技打造更多創新型宣導方案。同時，呼籲民眾如遇可疑投資廣告，應保持警惕，勿輕易點擊陌生連結或提供個人資料，並可撥打165反詐騙諮詢專線，尋求專業協助，共同打擊詐騙犯罪。刑事警察局期盼透過此次AI技術的應用，不僅能有效傳遞反詐騙資訊，亦能喚起社會對詐騙議題的高度重視，打造更安全無詐的社會環境。