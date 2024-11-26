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全球矚目的「2024年世界12強棒球錦標賽」超級循環賽，中華隊以4:0完勝封王，創下國際三大賽事（世界棒球12強、經典賽、奧運）歷史最佳成績，掀起全台狂熱。民政局長吳世瑋表示，分享中華隊奪冠喜悅，即日起至11月28日止至台中市任一戶所完成出生登記，每名新生兒即可獲贈500元禮券，家有新生兒尚未辦理出生登記的民眾把握機會。吳世瑋指出，鼓勵民眾在台中安心成家育兒，市長盧秀燕帶領市府團隊積極健全社福、文教措施及全市生活機能，包括提高生育津貼至2萬元；送托公托每月只要負擔1500元，為六都最便宜；且持續推動「公托公幼倍倍增」、「區區親子館」及「台中好宅」等政策，提供年輕人願生敢養的理想環境。除各項福利政策，市府也持續推出主題式單身聯誼、聯合婚禮、戶政事務所主題式拍照結婚牆、結婚致贈成家福袋等，盼藉由多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」。民政局說，歡慶職棒中華隊在2024世界棒球12強奪冠，民政局於11月26日至28日特別加碼推出新生兒登記贈送500元禮券，分享中華隊奪冠喜悅，並傳遞市府鼓勵與支持民眾生育的美意及關懷。另提醒民眾，新生兒出生後60日內一定要到戶所辦理出生登記，並請備妥申請人身分證、印章、戶口名簿、出生證明書、子女從姓約定書等文件前往戶所辦理；如委託他人申辦者，則請另攜帶委託書、受委託人身分證、印章。更多出生登記注意事項，可至民政局官網-便民服務-戶政FAQ專區查詢。