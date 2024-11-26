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▲潘傑楷（左）、陳傑憲（右）2019年曾上節目《娛樂百分百》一起玩狼人殺。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube）

▲愷樂看到5年前的片段，笑說自己當時不知道有沒有對世界冠軍失禮。（圖／翻攝愷樂IG）

▲除了陳傑憲（右下左）、潘傑楷（左下中）外，啦啦隊女孩琳妲（左上左）、凱蒂（右下右）也都有參與該集節目。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube）

中華隊在世界棒球12強賽中奪冠，打贏日本隊冠軍戰振奮人心，連帶讓台灣燃起棒球魂，球星更一個個爆紅，譬如「台灣隊長」陳傑憲及拍過電影《KANO》的潘傑楷（潘彥廷），青澀舊照都被挖出，就連兩人曾登上節目《娛樂百分百》玩狼人殺單元的片段也被粉絲找出來。前主持人愷樂也罕見在IG轉發，驚訝直呼：「天啊天啊！滿腦子都在想：我這局有玩得很爛嗎？有沒有對世界冠軍失禮？」幽默發言讓網友笑翻。有粉絲發現陳傑憲及潘傑楷曾登上節目《娛樂百分百》，跟其他來賓一起玩狼人殺，他在Threads發文笑說：「現在回去看實在是太不可思議了」，該則串文也吸引23萬人觀看朝聖。就連專心在家帶娃的「蝴蝶姐姐」愷樂也訝異直呼「天啊！」她笑說自己看到這個懷舊片段，「滿腦子都在想：我這局有玩得很爛嗎？有沒有對世界冠軍失禮？」大家看了陳傑憲與潘傑楷上節目的表現，也紛紛在貼文留言，「不知道為什麼超好笑的，誰想得到這群在節目上玩狼人殺的男生會寫下台灣棒球歷史」、「楷楷當時還是彥廷欸（舊名），趕緊去看這一集」、「那時候每天很認真在看狼人殺，看到他們上節目有夠驚訝的」、「居然，我看了N集就是沒看過這集」。還有粉絲開玩笑說陳傑憲跟愷樂蠻像的，愷樂則回覆：「哈哈哈哈他比較好看」，對世界冠軍很是崇拜。事實上，《娛樂百分百》狼人殺單元從2017年推出至今，一直備受學生族喜愛，除了陳傑憲、潘傑楷外，2019年當天登上節目的還有分屬不同球團的啦啦隊女孩琳妲、凱蒂。節目組表示，錄影當天適逢中華職棒總冠軍爭霸戰，讓遊戲還沒開始現場就火藥味十足。凱蒂率先高喊：「耶！兄弟總冠軍！」琳妲則反駁：「我是預言家，我預言Lamigo會總冠軍。」陳傑憲、潘傑楷兩人效力統一獅，當時「四爺」陳傑憲更看開自嘲：「沒關係啦，我的球隊已經被淘汰了！」但如今兩人躍升成幫台灣奪得世界冠軍的中華英雄，確實令人始料未及。