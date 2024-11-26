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▲只要對著貓咪喊出「Ma-AH」，就可以召喚貓貓過來，許多飼主都已實測成功。（圖／翻攝自Tiktok）

近日一段影片在網路上瘋傳，有名網紅寵物訓練師教學，若想把家裡的貓咪叫來，試著喊喊看「Ma-AH」，在貓語中代表「過來」，可以輕鬆叫喚貓咪們，保證一定見效。許多飼主實測後驚呆，發現原先無論如何都叫不動的貓咪，竟破天荒走到他們眼前，驚喜直呼：「太神奇了！」一名網紅寵物訓練師@heard.cudlike日前在Tiktok發布一則短片，他表示許多鏟屎官都有叫不動自家貓咪的困擾，有時想要貓咪過來身邊，卻無論怎麼溝通都達不到目的，這時只要對著貓咪喊出「Ma-AH」，就可以召喚貓貓過來，因為「Ma-AH」在貓語中代表「過來」的意思，只要掌握如何正確地喊出聲音的方式，成功率就會大幅提升。寵物訓練師還放上多個飼主實測的影片，只見鏟屎官們一個個對著自家貓咪喊「Ma-AH」，果真如同神奇咒語般，許多貓咪都對此有所回應，甚至是直接起身走到飼主眼前，讓他們感到又驚又喜。影片曝光後，引來超過300萬人朝聖，許多網友留言驚呼，「天啊！貓語實測結果真是神奇」、「我第一次叫得動家中主子」、「一唸完這個神奇咒語就看到貓貓了」。但也有不少飼主苦笑喊，「我想我的貓咪不會講貓語」、「我家的貓剛直接喵回來，看來是在說不要」。