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▲長澤雅美片中有五任丈夫。（圖／采昌國際多媒體）

▲長澤雅美（左）跟不同的人約會有不同穿搭，右為西島秀俊。（圖／采昌國際多媒體）

由日本喜劇大師三谷幸喜執導，「日本奧斯卡影后」長澤雅美主演，勇奪日本票房冠軍的最新電影《消失的豪門妻》，即將在12月6日於全台上映。長澤雅美這回周旋在西島秀俊等五位丈夫之間，更在與不同丈夫們相處時，展現出不同的面貌與個性，還會依照不同對象，有不同的穿衣風格，更在片中大秀中文，讓網友笑稱：「這些丈夫應該是遇到她在《信用詐欺師JP》中的角色『達子』了吧！」長澤雅美曾在2014年演出過三谷幸喜執導的舞台劇《紫式部日記》，之後也參演、旁白由三谷擔任編劇的大河劇《真田丸》與《鎌倉殿的13人》。不過《消失的豪門妻》卻是兩人首度合作的電影作品，更是三谷自《鬼壓床了沒》之後，第二次以女性為主角的電影。對於有機會再度跟喜劇大師合作，長澤雅美也開心表示：「許多演員都在排隊等著參與三谷導演的作品，三谷導演總能挖掘出演員的嶄新潛力與面向，終於有機會參演導演的新片，讓我非常開心。」尤其這回她還將在片中展現不同風格的面貌與形象，讓她直呼苦惱：「在讀劇本的時候，我發現這個角色的難度非常高，當時一直苦於不知該如何詮釋角色。不過我也明白，三谷導演絕對不會讓演員挑戰無法完成的角色，我也只得多多鑽研劇本，每天都帶著忐忑不安的心情準備拍攝。」不過對於如此的長澤雅美，三谷幸喜依舊大方給予讚賞：「近年來，她的演技愈發精湛，也愈加細膩。」因此，長澤雅美這次面對五任丈夫，還要八面玲瓏且看人說話，表現出蠻橫霸道、閉月羞花等不同面向，甚至面對某任丈夫還要轉換「雙聲道」大秀中文，曾經來台灣拍攝過偶像劇的長澤雅美，這回也苦練了中文台詞與發音，還被老師稱讚。《消失的豪門妻》劇情最有趣的地方，莫過就在每任丈夫口中，對女主角「索米」的記憶，都有著截然不同的樣貌，這也讓索米在各個回憶場景當中，會依照不同對象，展現出截然不同的穿搭風格，成為本片又一看點。從雅緻的旗袍、緊身褲裝、充滿少女心的洋裝，再到保守的女強人風格、戰鬥裝、辮子頭甚至是水手服，長澤雅美都完美呈現各種風格的精采變身，讓她滿足表示：「每套服裝都非常漂亮有個性，片中索米對於日常打扮就特別用心的這個設定也非常有趣。」她更補充：「其中有一套裙裝特別短，工作人員想確認長度，於是我便穿著那套裙裝去排戲，沒想到共演者們都一臉驚訝地來看我，以為那是我的私服。我想對索米來說，這套穿搭也算是成功了吧。」