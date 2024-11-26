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台北地檢署偵辦京華城案金流，檢方22日向法院聲請延長羈押民眾黨主席柯文哲的親信、大帳房李文宗，聲請延押的理由為李文宗與共犯或證人間就相關犯罪事實之供述歧異，且尚有共犯滯留境外，相關事證仍待追查。北院今召開延押庭，李文宗討論後表示不閱卷，提早於11時開延押訊問庭，庭訊約45分鐘即結束，預計傍晚結果出爐。有柯文哲「大帳房」之稱的李文宗9月被認定涉犯貪污治罪條例行、收賄罪等，有勾串之虞，檢方聲請羈押禁見獲准，2個月羈押期於11月27日期滿，檢方向法院聲請延長羈押李文宗，延押的理由為李文宗與共犯或證人間就相關犯罪事實之供述歧異，且尚有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，故有事實足認其有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴，法官決定26日開庭審理。北院法官今上午開延押庭，原訂上午開閱卷庭、下午2時開延押訊問庭，不過李文宗被提解到院並和律師討論後，決定不閱卷，只進行短暫律見至上午11時，之後即可開庭，法官改於上午11時開延押訊問庭，庭訊時間約45分鐘結束，預計今天傍晚做出延押與否的裁定。