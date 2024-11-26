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▲今年成軍25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X將首度在除夕節目上合體演出，帶來一連串的回憶殺。（圖／三立提供）

▲文總春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆，打破過往歌唱節目型態。（圖／三立提供）

文化總會春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》打造跨界共演之限定舞台，連續2年廣受好評。今年（2024）更將與連續承辦9年金鐘獎的三立電視聯手，今（26）日公布明年節目主持人，由已抱回3座金鐘獎的吳姍儒Sandy擔任，今年成軍25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X將首度在除夕節目上合體演出，帶來一連串的回憶殺，近來中華隊奪世界冠軍，人氣居高不下，文總也擬邀陳傑憲等台灣英雄來共襄盛舉。文總秘書長李厚慶表示，文總春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆，打破過往歌唱節目型態，透過跨界共演呈現台灣的多元文化，打造屬於台灣人的除夕節目，《2025 WE ARE 我們的除夕夜》也將延長播出至5小時，帶來滿滿回憶殺與經典金曲，保證絕無冷場。文總表示，《2025 WE ARE 我們的除夕夜》再度找來吳姍儒Sandy擔綱主持人，其甜美外型、機智的主持風格，獲得大眾喜愛，迄今已抱下3座金鐘獎主持人，感謝吳姍儒Sandy為 WE ARE 奠定良好基礎，連續2年陪伴數百萬名觀眾歡度農曆新年。明年將是吳姍儒Sandy第3度接下 《WE ARE 我們的除夕夜》主持棒，今年9月才產下愛女的她，受訪時透露2025年春節期間最想做的事，「家裡面多了1位新成員，希望大家都穿著喜氣洋洋的，拍一張全家福」。本次特別邀請當年在泰國出道、台灣走紅，且今年成軍滿25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X，獨家參演《2025 WE ARE我們的除夕夜》。中國娃娃受訪表示，能受邀參演非常開心與期待，兩人已有10多年沒有在台灣合體演出，這也算是她們出道以來，首度登上台灣除夕節目。貝兒（李曉燕）興奮地說，「此趟來台想要去逛夜市，非常想念台灣的甜不辣及小吃。」娃娃（陳冠樺）也補充，「上次來台拍攝MV時間很趕，沒能來得及帶貝兒去吃傳統小吃米粉湯、胡椒餅，希望這次一定要吃到！」文總表示，《WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Vedio、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，陪伴觀眾回顧2024年的感動時刻，同時展望全新的一年。