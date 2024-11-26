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▲COMEBUY膜幻聯名ETUDE，喝現萃玫瑰普洱系列飲品就送2000份限量（膜幻濾鏡迷你唇彩）。（圖／業者提供）

▲「玫瑰普洱茶」茶葉含有天然的玫瑰花瓣，經獨家啡茶機萃取，完美將其融合一體，每口尾韻回甘唇齒留香。（圖／業者提供）

▲ETUDE膜幻濾鏡透感唇霧&水光唇釉。（圖／業者提供）

時間好快又來到秋冬之際，許多愛美女性亦或是懂得保養的男性朋友，此刻最關乎的議題，應就是如何變美、變得更有精神？秋天除適合喝些溫涼的現萃飲品，讓自己擁有變美能力外，COMEBUY特別選在入秋之時，推薦現萃時尚，熱銷超過18年經典（玫瑰普洱系列）飲品，更邀請韓國潮流美妝品牌「ETUDE」膜幻濾鏡唇彩系列，要以卓越的持色力與不沾杯的質地，一起打造獨一無二（唇萃玫好）生活。凡於2024年11月15日至12月15日為止，全台COMEBUY現場門市點購任一杯(玫普系列飲品：玫普拿鐵、玫普奶茶、玫瑰普洱茶) 即可獲得ETUDE NT$100抵用券乙張(可用於各大開架實體通路)，另外想要直接試用粉絲，凡於2024年12月9日至12月15日，全台COMEBUY現場門市點購任四杯檔期飲品，ETUDE精心提供膜幻濾鏡迷你唇彩，活動特別推薦秋冬必收〈玫瑰色系、奶茶色系〉可讓粉絲有機會免費獲得乙支 (以上折價券及唇彩，數量有限，隨機送完為止)。 最後，當然好喝的現萃「玫瑰飲品」也有優惠給粉絲，於2024年12月2日至12月6日，到全台門市購買前，向店員說出通關密語：「唇萃玫好(純粹美好)」，即可享單筆玫瑰飲品折五元乙杯，本活動不累計優惠，每人每次最高折抵三杯。現萃玫瑰普洱 喝得到芬芳與醇厚COMEBUY 今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。COMEBUY玫瑰普洱系列飲品，從2006年開始於市場引領推薦，有〝美容茶〞之聲譽，嚴選優質普洱為基底，是少數具有玫瑰芬芳兼具普洱熟茶醇厚風味茶種。「玫瑰普洱茶」茶葉含有天然的玫瑰花瓣，經獨家啡茶機萃取，完美將其融合一體，每口尾韻回甘唇齒留香。實現美唇持久「膜」力！共譜女孩的日常美好擦上美美的唇妝，卻總是擔心喝手搖飲、享用美食後唇色掉光？ETUDE 明星熱銷款「膜幻濾鏡唇彩系列」打造美唇持久膜力，不論使用「膜幻濾鏡水光唇釉」擁有水光透亮的雙唇，或是塗抹「膜幻濾鏡透感唇霧」呈現時尚薄霧唇妝，都能讓女孩們徹底告別唇妝掉色的煩惱！膜幻濾鏡唇彩系列採用獨家技術，使其擦上後立即在雙唇成膜，長效持久不沾染；此外，在色系上ETUDE精心提供膜幻濾鏡唇彩系列多款色調，為女孩們打造多元妝容選擇，秋冬必收玫瑰色系、奶茶色系都可讓人輕鬆入手！ETUDE 特別攜手人氣現萃茶飲「COMEBUY」共同推出「唇萃玫好ETUDE x COMEBUY玫瑰檔期」限定活動，結合ETUDE 膜幻濾鏡唇彩之熱銷玫瑰色系和COMEBUY 玫瑰普洱系列飲品，以「玫瑰」開啟冬季生活純粹的美好！