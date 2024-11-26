我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在今（2024）年11月24日世界12強棒球賽拿下冠軍，有企業宣布放假1天慶祝，高雄市長陳其邁也直言應建議總統已達停班停課標準，亦有網友在臉書發起活動，訴求奪冠日這天增為國定假日，亦有民進黨立委要提案設「1124台灣棒球日」。不過，工商協進會理事長、也是台新金控董事長吳東亮今（26）日表示，台灣放假已很多，應該要紀念，但不一定要放假。至於傳出總統賴清德有意將新台幣500元鈔券圖像由「少棒小將」改成「中華隊」的台灣棒球英雄，吳東亮說，這個議題留給專家研究決定，如果社會有共識，他也會贊成。行政院長卓榮泰率多位部會首長出席工商早餐會，與企業界交流。工商協進會也提出27項提案、74項具體建議，秘書長朱曦在會後指出，雙方針對AI人才培育和攬才、生技醫療獎勵投資、擴大保險資金參與公共建設等3大議題交流熱烈。不過，這兩天全國沈浸在中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，不僅終結日本在國際賽事27連勝紀錄，更是中華隊首次在國際賽事中奪得冠軍，不僅有企業為慶祝中華隊摘金放假1天，就連高雄市長陳其邁也直言應建議總統已達停班停課標準，亦有網友在臉書發起活動，訴求奪冠日這天增為國定假日，而民進黨立委許智傑也打算提案，把11月24日定為國家棒球日，來紀念我們的棒球冠軍。只是，對於是否應將11月24日設為國定假日？吳東亮今日受訪時直言，台灣放假已經很多了，棒球奪冠可以紀念，不一定要放假。他也提到，台灣棒球有好的成績可以獎勵，若有好的方向都會贊成，他的企業有台新職籃，也支持很多職業選手，但目前沒有棒球隊，未來如果有機會，也不是不可能。另外，也傳出總統賴清德將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「中華隊」的台灣棒球英雄，央行表示「若有相關意見將審慎評估」。其實過去央行也曾發行過許多紀念幣，甚至是可流通的紀念鈔券及硬幣，也傳央行也在著手評估規劃。對此，吳東亮則說，這個議題留給專家研究決定，若社會有共識，他也會贊成。