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中國網路近日出現一份名為「996奮鬥無憂險」的保險產品，引發討論，產品介紹內容寫著：「無畏加班，來份熬夜險為夢想加點油」。儘管被指販售該產品的保險公司「中國平安」，已澄清自身官方商城並無販售此產品，不過有中媒聲稱，確實有這份保險，只是名稱沒有996而已。綜合中媒報導，「996」工時制是中國頗被詬病的職場文化，意指上午9點上班，晚上9點下班，每週工作6天。近日有中國民眾在網上發布影片，內容顯示一個名為「996奮鬥無憂險」的保險產品宣傳單，1年繳費人民幣18元起（約新台幣80元），賠償方面為最高60萬人民幣（約新台幣269萬），包含猝死、意外、救護車，下方的落款則為「中國平安」。中國平安客服25日先是回應當地傳媒詢問，聲稱該保險可能是第三方和中國平安聯合推出的產品，放在其平台售賣，目前他們官方商城並無售賣此產品。26日又補充說，確實有該款保險，但沒有996的字眼，應該是地方自己為產品做的廣告。報導指出，類似「996奮鬥無憂險」的產品在中國多個平台都有，例如一款「護身福，定期壽險」的保險產品宣傳介紹中，就有「996上班族必備保障」的標語，還稱有「猝死關懷保險金」，若65歲前猝死，可獲得相關賠償。不少中國民眾都在相關報導下方留言調侃，批評這種保險產品，只會加劇中國的內卷現象，並打下：「放心，你沒加夠的班有人會給你加」、「這世界終於癲成我想要的樣子」、「人血饅頭不過如此」；但也有人指出盲點：「996本身就是違法的」、「要為違法行為投保，那還怎麼理賠」、「很多保險就是買之前啥都賠，買之後找理由不賠，違法更不賠了，穩賺。」