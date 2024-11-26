中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議，今（26）日在台北正式舉辦加盟記者會，包含火腿隊監督栗山英樹也親臨現場。值得一提的是，火腿隊特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有，還有強投伊藤大海都現身祝福。
火腿準備驚喜影片 新庄帥氣登場
古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。日前也前往火腿隊在北海道的主場Es Con Field Hokkaido參觀，由球團社長小村勝親自接待，並在大螢幕上則打出大大的「WELCOME」、「古林睿煬」的中文字卡，展現熱烈歡迎。
在記者會中，火腿也用心準備驚喜影片，首先是球隊監督新庄剛志，穿著帥氣西裝並在紅葉樹下錄製的影片，直言看到古林睿煬投球時， 第一眼就愛上了，並保證將會全力幫助他。同時，也向古林睿煬的阿嬤喊話：「請放心把你的孫子交給我，我們會好好照顧他，歡迎阿嬤來北海道。」
此外，效力大聯盟聖地牙哥教士的球星「混血王子」達比修有，在影片中驚喜現身，給予古林睿煬祝福：「聽說你是很好的投手，有機會的話，希望有機會的話可以在同一隊比賽，往後請在鬥士隊加油。」古林睿煬本人觀看後，則說：「很酷，達比修是我的偶像，看到他覺得很感動。」
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古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。日前也前往火腿隊在北海道的主場Es Con Field Hokkaido參觀，由球團社長小村勝親自接待，並在大螢幕上則打出大大的「WELCOME」、「古林睿煬」的中文字卡，展現熱烈歡迎。
在記者會中，火腿也用心準備驚喜影片，首先是球隊監督新庄剛志，穿著帥氣西裝並在紅葉樹下錄製的影片，直言看到古林睿煬投球時， 第一眼就愛上了，並保證將會全力幫助他。同時，也向古林睿煬的阿嬤喊話：「請放心把你的孫子交給我，我們會好好照顧他，歡迎阿嬤來北海道。」
此外，效力大聯盟聖地牙哥教士的球星「混血王子」達比修有，在影片中驚喜現身，給予古林睿煬祝福：「聽說你是很好的投手，有機會的話，希望有機會的話可以在同一隊比賽，往後請在鬥士隊加油。」古林睿煬本人觀看後，則說：「很酷，達比修是我的偶像，看到他覺得很感動。」
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