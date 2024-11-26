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▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上，火腿隊特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有還有強投伊藤大海都現身祝福。（圖／記者林之越攝）

▲古林睿煬加盟日本火腿。（圖／社群中心製表）

中職統一7-ELEVEn 獅王牌先發投手「金孫」古林睿煬，和日職北海道日本火腿鬥士隊達成合約協議，今（26）日在台北正式舉辦加盟記者會，包含火腿隊監督栗山英樹也親臨現場。古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權。日前也前往火腿隊在北海道的主場Es Con Field Hokkaido參觀，由球團社長小村勝親自接待，並在大螢幕上則打出大大的「WELCOME」、「古林睿煬」的中文字卡，展現熱烈歡迎。在記者會中，火腿也用心準備驚喜影片，此外，效力大聯盟聖地牙哥教士的球星「混血王子」達比修有，在影片中驚喜現身，給予古林睿煬祝福：「」古林睿煬本人觀看後，則說：「很酷，達比修是我的偶像，看到他覺得很感動。」