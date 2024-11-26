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▲日本球迷與阿翰互動超有趣。（圖／翻攝阿翰PO影片臉書）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊為台灣帶回金牌，今（26）日大遊行也將進行，全體國人為台灣英雄們獻上歡呼。11月25日那一晚，至今依然是許多球迷難以忘懷的時刻，今（26）日網紅阿翰也分享，自己當晚前往東京巨蛋看球，卻誤入日本球迷區域，結果真實互動卻相當美好。今（26）日阿翰在臉書上發文分享自己在11月25日晚間前往東京巨蛋看球，進場支持台灣英雄們，但座位卻意外在日本區內，他周圍全都是穿上日本武士隊球衣的球迷，讓他一開始只能露出尷尬神情。但不久後就有日本球迷主動找他乾杯喝啤酒，阿翰也一度被迫加入幫忙日本波浪舞應援，阿翰與其他日本球迷對談也超有趣，他們對著鏡頭信心表示：「日本絕對不會輸」。被阿翰問到：「台灣算是強敵嗎？」日本帥哥球迷也秒答「一直都是」。不過最終中華隊以4:0帶走金牌，日本球迷們有超有風度，全場獻上掌聲，也對阿翰握手喊「恭喜Team Taiwan」、「今天台灣真的太讚了」，台日友好的完整過程也引發大批台灣網友讚賞「日本人真的很有風度」、「目前看過最好最棒跟日本球迷互動的影片」、「被迫加入應援超好笑」、「這個影片一定要分享出去，球迷風範值得學習」。