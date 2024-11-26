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▲《眼球中央電視台》為視網膜的成名作也是代表作。（圖／眼球中央電視台YouTube）

▲唐綺陽（左）、視網膜相約到日本旅遊，大啖當地美食。（圖／視網膜IG）

▲▼視網膜主持《NOWnews今日新聞》主辦的跨世代論壇，與奧運金牌前羽球國手李洋（中圖右）對談。（圖／NOWnews攝影中心）

百萬YouTuber、知名主持人視網膜（本名陳子見）今（26）日擔任《NOWnews今日新聞》主辦的「跨世代論壇 - 2024國際青浪潮」活動主持人，受訪時被問及代表作「眼球中央電視台」頻道復活的可能性，他坦言已經對做時事內容感到疲乏，「除非有好玩的想法，如果不好玩就不想做」，還放話非常想跟星座專家唐綺陽合作。《NOWnews今日新聞》跨世代論壇中，有與會學生略過嘉賓李洋，當面向視網膜表示，對於諷諭時局的節目《眼球中央電視台》停更感到可惜，視網膜事後受訪表示，目前工作重心轉往電視領域，網路節目部分要看有沒有好玩的點子，言下之意短時間還是無法看到該頻道復更。視網膜大笑說道，還飆出金句：「做時事就是很兩難啦！我們就常說服別人，我們不是惟恐天下不亂，是唯恐你以為天下太平，但觀眾對時事新聞已經疲乏，現在政論節目比網路節目還好笑，很瘋，那塊市場已經有人承接了！」日前和「國師」唐綺陽赴日本東京、金澤度假，視網膜透露兩人7年前在某活動上認識，近一兩年才變熟，而唐老師最近暴瘦一大圈，食量變小，美食都是他在幫忙吃，「她在東京走1萬9千步，體力驚人。」至於網友許願兩人能合開節目，或以不同形式合作，視網膜說：「我們也很希望有這個機會，非常想跟她合作！」