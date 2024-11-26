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▲中華隊投手江國豪高中時期在麥寮高中青棒隊接受訓練，畫面今天曝光。（圖／雲林縣政府提供，2024.11.26）

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍，各縣市紛紛加碼獎金。雲林縣長張麗善今證實，富邦悍將投手江國豪9月設籍雲林縣，並在東勢鄉置產。她於議會答詢時指出，江國豪未達設籍滿2年的獎勵標準，未來將會以專案獎勵方式提供100萬元祝賀。她同時透露，陳傑憲祖厝在北港、林家正外婆家在古坑，都和雲林有關係。張麗善今（26）日答詢林縣議員張維崢時表示，中華隊投手江國豪是麥寮高中校友，9月更是設籍在東勢鄉，日前還在當地置產。12月11將回到母校與師長、學弟妹同歡，江國豪高中時期的青澀模樣，今天也曝光。江國豪是此次中華隊牛棚重要戰力，在本屆12強中出賽主投6.1局僅失1分，對上強敵日本完全沒失分，整體防禦率1.42，表現亮眼。雲林縣政府指出，江國豪出生於彰化，目前定居於雲林縣東勢鄉，是東和國中專任運動教練洪偉翔的得意門生。洪偉翔受訪時表示，江國豪國中時期身材條件並不是很理想，但他看好江國豪對於棒球的上進心、熱忱，以及投球的柔軟度，是一個值得栽培的投手，一直帶在身邊訓練。他現在的成就歸功於自己努力而來，看到學生在世界舞台的表現，身為曾經的教練，他感到非常高興。