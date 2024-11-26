為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊多名選手、教練和工作人員到場，球迷展現對中華隊球員和教練的熱情，王建民、陳傑憲等球星出現時，全場大唱應援歌，公園路到襄陽路和館前路的這段路，當下幾乎寸步難行。
▲為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行。（圖記者吳翊緁攝）
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行 中華英雄接受球迷喝采
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。
本次遊行吸引多名球迷到場，立刻將捷運台大醫院站前的公園路擠得水洩不通，襄陽路和館前路也都寸步難行，在大概3點10分左右之後，開始有憲兵開道，並且開始播放選手的應援歌，第一輛車上的是「千秋王子」高志綱，後續是教練團的車輛，值得一提的是，投手教練林岳平原先預計和王建民同車，但他今天參加愛徒古林睿煬的加盟日職記者會，未能及時趕到，王建民在車上和球迷賣力向揮手，球迷看到「建仔」相當興奮，負責維安的警察甚至不得不要大家不要太激，維持現場秩序。
之後球員車登場，開路先鋒陳晨威和眾球員走在前面，搭配他的專屬應援歌，立刻讓現場陷入瘋狂。車以一定的速度前進英雄谷，球迷也立刻向前移動追趕車輛，抵達館前路英雄谷後，遊行巴士在此稍停，讓選手接受球迷喝采，12強中華隊隊長、本屆MVP陳傑憲和當家鐵捕林家正同車，兩人人氣超高，當車從轉角經過，歡呼聲震耳欲聾，球迷立刻瘋狂地大喊兩人的名字，主持人更喊到「家正婦們在哪裡！」，氣氛正酣。
🟡本日的其他中華隊活動
⚾「台灣英雄見面會」11/26登新北耶誕城
新北市將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等7人，將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。
⚾12強味全龍球員見面會
明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
📌15:20「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行路線
🟡路線：凱達格蘭大道公園路口＞襄陽路＞館前路（英雄谷）＞忠孝西路南側＞重慶南路＞總統府
📌「棒球英雄 台灣尚勇」總統接見行程
📍16:00-16:20 Team Taiwan入場
📍16:20-16:25 總統賴清德 致詞
📍16:25-16:30 副總統蕭美琴 致詞
📍16:30-16:35 中華職棒聯盟 蔡其昌會長 致詞
📍16:35-16:40 選手代表陳傑憲 致詞
📍16:40-16:45 互贈紀念品
📌網路直播連結
賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播、
直播點1：MOESports
直播點2：中華文化總會
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「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行 中華英雄接受球迷喝采
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計於下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。
本次遊行吸引多名球迷到場，立刻將捷運台大醫院站前的公園路擠得水洩不通，襄陽路和館前路也都寸步難行，在大概3點10分左右之後，開始有憲兵開道，並且開始播放選手的應援歌，第一輛車上的是「千秋王子」高志綱，後續是教練團的車輛，值得一提的是，投手教練林岳平原先預計和王建民同車，但他今天參加愛徒古林睿煬的加盟日職記者會，未能及時趕到，王建民在車上和球迷賣力向揮手，球迷看到「建仔」相當興奮，負責維安的警察甚至不得不要大家不要太激，維持現場秩序。
之後球員車登場，開路先鋒陳晨威和眾球員走在前面，搭配他的專屬應援歌，立刻讓現場陷入瘋狂。車以一定的速度前進英雄谷，球迷也立刻向前移動追趕車輛，抵達館前路英雄谷後，遊行巴士在此稍停，讓選手接受球迷喝采，12強中華隊隊長、本屆MVP陳傑憲和當家鐵捕林家正同車，兩人人氣超高，當車從轉角經過，歡呼聲震耳欲聾，球迷立刻瘋狂地大喊兩人的名字，主持人更喊到「家正婦們在哪裡！」，氣氛正酣。
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⚾12強味全龍球員見面會
明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
📌15:20「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行路線
🟡路線：凱達格蘭大道公園路口＞襄陽路＞館前路（英雄谷）＞忠孝西路南側＞重慶南路＞總統府
📌「棒球英雄 台灣尚勇」總統接見行程
📍16:00-16:20 Team Taiwan入場
📍16:20-16:25 總統賴清德 致詞
📍16:25-16:30 副總統蕭美琴 致詞
📍16:30-16:35 中華職棒聯盟 蔡其昌會長 致詞
📍16:35-16:40 選手代表陳傑憲 致詞
📍16:40-16:45 互贈紀念品
📌網路直播連結
賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播、
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