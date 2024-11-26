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▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊，展開旅外生涯。（圖／記者李政龍攝）

日職北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日在台北為統一7-ELEVEn 獅王牌投手古林睿煬舉辦加盟記者會，簽下3年複數合約，而第4年將會談雙向合約，火腿隊表示具體合約內容會在未來公布。古林睿煬本季在中職投出生涯年，整個賽季奪下生涯新高的10勝，防禦率僅1.66，不僅獲選中職的年度防禦率王，更成為年度MVP。加盟記者會現場，古林睿煬從門外登場，牽著阿嬤一起走進場內，畫面相當感人。接著有點感性說道：「」並提到古林睿煬其實也對自己有所掛心：「他比較怕我傷心，叫我該運動就運動，該吃就吃。」展現二人深切的祖孫情。