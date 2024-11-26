日職北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日在台北為統一7-ELEVEn 獅王牌投手古林睿煬舉辦加盟記者會，簽下3年複數合約，而第4年將會談雙向合約，火腿隊表示具體合約內容會在未來公布。值得一提的是，古林睿煬在記者會登場時，特別帶著阿嬤出席，展現綽號「金孫」的由來，而阿嬤在記者會後，也表示看見他旅外很開心，但坦言：「還是會擔心語言不通。」
雖捨不得仍開心 古林掛心阿嬤
古林睿煬本季在中職投出生涯年，整個賽季奪下生涯新高的10勝，防禦率僅1.66，不僅獲選中職的年度防禦率王，更成為年度MVP。在季末取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權，雙方也在合約達成協議，正式啟程旅日。
加盟記者會現場，古林睿煬從門外登場，牽著阿嬤一起走進場內，畫面相當感人。阿嬤在記者會結束後接受訪問，談到火腿隊監督新庄剛志在影片中向她喊話：「會好好照顧你的孫子」時，阿嬤表示：「很開心阿，雖然還是擔心語言不同，可能就比較不方便。」
接著有點感性說道：「也會捨不得，但要放他走，還年輕，看哪裡比較好就去，要往上爬，有哥哥在照顧我就好，而且他老婆也很貼心，有她在就很放心。」並提到古林睿煬其實也對自己有所掛心：「他比較怕我傷心，叫我該運動就運動，該吃就吃。」展現二人深切的祖孫情。
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古林睿煬本季在中職投出生涯年，整個賽季奪下生涯新高的10勝，防禦率僅1.66，不僅獲選中職的年度防禦率王，更成為年度MVP。在季末取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，最終由火腿隊搶下入札制度議約權，雙方也在合約達成協議，正式啟程旅日。
加盟記者會現場，古林睿煬從門外登場，牽著阿嬤一起走進場內，畫面相當感人。阿嬤在記者會結束後接受訪問，談到火腿隊監督新庄剛志在影片中向她喊話：「會好好照顧你的孫子」時，阿嬤表示：「很開心阿，雖然還是擔心語言不同，可能就比較不方便。」
接著有點感性說道：「也會捨不得，但要放他走，還年輕，看哪裡比較好就去，要往上爬，有哥哥在照顧我就好，而且他老婆也很貼心，有她在就很放心。」並提到古林睿煬其實也對自己有所掛心：「他比較怕我傷心，叫我該運動就運動，該吃就吃。」展現二人深切的祖孫情。