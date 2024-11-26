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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任，立委的缺則由民進黨政策會執行長王義川遞補。對此，前立委邱毅揭露王義川被稱做「靠背哥」的由來，怒轟「一條人命，換來一個小丑的立委」。邱毅今（26）日在臉書發文表示，「『靠背哥』王義川要做立委了！」這下子又是小丑當道，立法院要更加熱鬧了。這一周來台灣最受關注的議題是「一條人命」，一位勞動部的39歲公務員，在長官職場覇凌下選擇輕生，在辦公室上吊自殺。邱毅指出，而霸凌員工的分署長謝宜容是陳菊人馬，長期以來，見高就拜，見低就踩。很會經營對上關係，對下卻僚氣十足。超時工作是常事，最重要是口頭羞辱，視員工為草芥，如芻狗。邱毅直言，其實職場霸凌在台灣是常態，但發生在為勞工爭權益的勞動部，則顯得諷刺，而受害者選擇在辦公室上吊自殺，這是有多大的委屈，多大的怨恨；事後，官官相護，想方設法掩蓋真相，最後東窗事發，還假哭，假道歉，標準的現代官場現形。邱毅表示，這時才發現，原來長久以來陳菊子弟兵，已拉幫結派，磐據政府的各個部門，覇凌輕生事件只是冰山一角而已；在社會群怒難平下，勞動部長下台了，卻換上民進黨不分區立委洪申翰，「這就使靠背哥王義川遞補上去，他朝思暮想的新科立委到手了！」邱毅痛批，王義川是綠媒常客，專愛用誇張態度胡說八道，上次馬英九回大陸祭祖，大贊大陸高鐵進步舒適，王義川大放厥詞，竟胡指大陸高鐵沒靠背，馬英九坐高鐵時的靠背，是臨時裝上去的，這件事引起大陸網民氣憤難平，因此稱呼他為「靠背哥」。邱毅怒轟，「一條人命，換來一個小丑的立委，我看最大的亮點，就是立法院會多了很多笑料，競爭者來了，王定宇這些人要緊張了！」